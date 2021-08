Le Tintamarre de retour pour le 15 août à Caraquet

Après une pause d'un an, le Tintamarre est de retour dans sa forme habituelle à Caraquet.

L'événement phare des Acadiens est maintenu le dimanche 15 août malgré la pandémie, contrairement à celui de Moncton, qui a été annulé en raison d'une remontée des cas de COVID-19.

La foule présente lors du Tintamarre 2018 à Moncton. Photo : avec la gracieuseté du Festival Acadie Rock

Après cette pause forcée, la fébrilité est à son comble dans la municipalité de la Péninsule acadienne.

On a vraiment hâte, surtout que l'an dernier on n'a pas participé , avoue Susan Kenny.

Chaque année on participe à ça pour sûr, on est fier de nos racines , ajoute Livain Lanteigne.

Monica Boudreau attend elle aussi l'événement avec impatience. J'ai hâte! Mes enfants n'ont jamais eu cette expérience-là, c'est la première fois.

Bien que les participants soient conscients que la pandémie n'est toujours pas terminée, la plupart pensent qu'il est possible de se rassembler en sécurité.

[Je ne m'inquiète] pas présentement parce que le Nouveau-Brunswick s'en vient très bien avec la pandémie , estime Jason Boudreau.

On peut quand même respecter la distanciation physique, si on est dans notre bulle , croit Susan Kenny.

Moi ça ne m'inquiète pas du tout. […] puis je suis sûr que la participation va être bonne. Une citation de :Livain Lanteigne

L'organisation du Festival acadien explique qu'aller au Tintamarre est un choix.

Nous on ne force personne et on encourage les différentes mesures sanitaires , souligne Paul Marcel Albert, l'un des organisateurs.

Le Grand Tintamarre du Festival acadien de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, le 15 août 2018. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Si certaines personnes ne sont pas à l'aise avec l'idée de prendre part à un tel rassemblement, il faut se tenir un peu éloigné du noyau du Tintamarre , conseille-t-il.

Les dernières directives qu'on suit, ce sont les directives du premier ministre, ce sont les directives provinciales, de la phase verte.

Certains habitués reconnaissent qu'ils ne sentent pas à l'aise de se rendre sur le boulevard Saint-Pierre. C'est le cas d'Anne Robichaud, infirmière à la retraite.

Cette année, je pense que je vais me garder une petite gêne. Je n'irai pas, c'est tout à cause du COVID. Ce n'est pas encore réglé complètement et il y a la quatrième vague qui s'en vient. Je veux quand même prendre des petites mesures pour ne pas exposer les gens , explique-t-elle.

Anne Robichaud comprend toutefois l'engouement de la population. Il faut qu'ils prennent leurs précautions encore , avance-t-elle.

Les rassemblements de quelques milliers de personnes, comme le Tintamarre, sont permis au Nouveau-Brunswick. Mais depuis quelques semaines, le variant Delta cause des surprises au pays.

La santé publique n'a pas fait de commentaire sur la tenue des Tintamarres.

D'après le reportage d'Alix Villeneuve