Fin des plaidoiries pour un policier d’Edmonton accusé de voies de fait

En 2019, le policier a été filmé pendant qu'il se jetait sur un suspect maintenu au sol par un autre agent de police. Il est vu en train de prendre son élan puis enfoncer son genou dans le dos d’Eliot McLeod, un homme autochtone.

Ce dernier crie alors de douleur et implore les policiers d’arrêter de le maltraiter.

La vidéo de l’incident a été publiée sur les médias sociaux et Michael Partington a été arrêté et accusé de voies de fait quelques jours plus tard.

Vendredi, la procureure de la Couronne, Carla MacPhail, a tenté de démontrer la présence d’incohérence dans le témoignage du policier.

Michael Partington a affirmé qu’il pensait qu’Eliot McLeod jouait la comédie en appelant à l’aide parce qu’il savait qu’il était filmé.

L’accusé a aussi témoigné à la juge que son partenaire, Curtis McCargar, l’avait prévenu lors de l’arrestation qu’il était filmé. McCargar a cependant témoigné qu’il ne savait même pas qu’un voisin était en train de filmer la scène.

Selon la Couronne, les explications de Partington ne tiennent pas la route et ont été inventées pour justifier la violence de son geste.

Lors de son témoignage, Eliot McLeod a également affirmé avoir été frappé à plusieurs reprises par Curtis McCargar. Ce dernier a répondu l’avoir fait pour maîtriser Eliot McLeod. Aucune accusation n’a été déposée contre Curtis McCargar.

Celles qui pesaient contre Eliot McLeod ont été abandonnées après la diffusion de la vidéo.

Le juge Peter Ayotte doit rendre son verdict le 26 août.

