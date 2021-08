La SANB rencontre le gouvernement Higgs

La veille de la fête nationale de l'Acadie coïncide avec une rencontre entre la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ( SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ) et le gouvernement provincial.

Il y a trois ans, l'élection d'un premier ministre unilingue anglophone au Nouveau-Brunswick avait suscité beaucoup d'émoi dans la communauté acadienne.

Où en sont présentement les relations entre le gouvernement néo-brunswickois et les Acadiens?

Les drapeaux du Canada, de l'Acadie et du Nouveau-Brunswick devant l'édifice de l'Assemblée législative, le 20 janvier 2021 à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

De l'action, svp!

Des députés de l'opposition et les porte-parole des organismes francophones avancent qu'ils attendent des actions concrètes de la part du gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs.

Si vous me demandez ce qu'on peut faire pour améliorer, c'est d'être davantage sensible, d'aller au-delà de simples rencontres et au-delà de belles paroles, et de passer aux actes , exprime le député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque.

Les points de presse en pandémie sans porte-parole francophone sont un bon exemple du manque de sensibilité de la part du premier ministre envers la communauté acadienne Une citation de :Benoît Bourque, député libéral de Kent-Sud

Le député du Parti vert Kevin Arseneau déplore plus largement l'absence de relation concrète entre les francophones et Blaine Higgs. Est-ce que les relations sont venimeuses? Non. Est-ce qu'elles sont bonnes? Pas nécessairement. Des fois, je me sens comme s'il n'y a pas de relation , explique-t-il.

Louise Imbeault, présidente de la Société Nationale de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

Selon la présidente de la Société nationale de l'Acadie ( SNASociété nationale de l'Acadie ), Louise Imbeault, les Acadiens savent faire preuve de résilience et ils sont capables de défendre leurs acquis.

Je pense que les francophones, les Acadiens sont de plus en plus déterminés à conserver leur langue, à ne pas se laisser assimiler , avance Louise Imbeault. Je pense aussi que ça demande des efforts soutenus. Je crois aussi que ce qu'on remarque, c'est que les gouvernements ont voté des Lois sur les langues officielles, mais qu'ils n'ont peut-être pas mis beaucoup d'efforts à les mettre en action.

La réforme de la Loi sur les langues officielles, qui fait l'objet d'une consultation ces jours-ci, figurait notamment à l'ordre du jour.

Un échange cordial

À la sortie de la rencontre, le président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick Alexandre Cédric Doucet était plutôt content. On est satisfaits de cette réunion, on a vu une belle ouverture d'esprit de la part du premier ministre et de son entourage , a déclaré le président.

Mais somme toute, ce que je pense qui va être le nerf de la guerre, c'est l'action concrète et le discours public en matière de langues officielles , a-t-il ajouté. Mais le premier ministre a promis de travailler avec nous dans les prochaines semaines.

Le premier ministre Higgs n'était pas disponible pour une entrevue après la rencontre, mais dans une déclaration écrite, sa directrice des communications a indiqué que les discussions avec la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ont été productives.

Trois ans après l'arrivée au pouvoir de Blaine Higgs, la communauté francophone attend maintenant de l'action sur les nombreux dossiers qui lui tiennent à coeur.

Avec des informations de reportage de Sarah Déry