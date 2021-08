Les dons de sang tributaires des travaux sur le pont Pierre-Laporte

Des donneurs de la Rive Sud qui ont des rendez-vous réguliers ont décidé de prendre une pause d'une semaine ou deux, le temps que les choses entrent en ordre du côté de Québec , renseigne Vanessa Jourdain, relationniste chez Héma-Québec.

Le phénomène n’est pas nouveau. Il s’était déjà produit fin juin-début juillet, lors de la première phase des travaux sur le pont.

Heureusement, les choses s’étaient rétablies assez rapidement tout au long du mois de juillet , indique Vanessa Jourdain.

Tentations estivales

Difficile pour elle de chiffrer le nombre d’annulations et de reports dus à cette seule raison, dans la mesure où la période estivale apporte toujours son lot de défis pour l’organisme.

Les beaux jours, la belle température, les vacances également peuvent faire en sorte que les donneurs décident d’annuler ou de reporter leur rendez-vous.

En dépit de ces contraintes saisonnières, la réserve en sang et en produits sanguins au Québec n’est pas dans le rouge. Elle est au contraire stable .

C’est-à-dire qu'elle permet présentement d’avoir suffisamment de stock pour combler les besoins des six prochains jours. Néanmoins, pas question de s’en contenter.

Tous les jours, c’est 1000 dons de sang sur tout le territoire de la province qui doivent être prélevés pour répondre aux besoins des malades Une citation de :Vanessa Jourdain, relationniste chez Héma-Québec

Et en ce moment, la demande est un peu plus marquée pour les produits sanguins des groupes O et B, positif et négatif. Les personnes qui souhaitent contribuer doivent prendre rendez-vous en se connectant au site internet d’Héma-Québec.

C’est une nouveauté mise en place depuis l’année dernière; c’est une conséquence de la pandémie qui, en fin de compte, n’est pas pour déplaire.

Une majeure partie des donneurs apprécient : arriver sur place, minimiser les temps d'attente, ne pas se retrouver au même moment avec tout plein de donneurs qui ont eu envie de donner du sang à la même heure. Oui, c’est apprécié , déclare Vanessa Jourdain.

Vanessa Jourdain, relationniste chez Héma-Québec, rappelle que les besoins en sang sont présents tout au long de l'année, été comme hiver. Photo : Radio-Canada

Celles et ceux qui s’interrogent sur le don du sang et les vaccins anticovid n’ont pas à y penser trop longtemps. Avoir reçu une dose de sérum, deux doses ou aucune n’est pas une condition (ou une contre-indication) pour donner son sang.

7 jours sur 7

Bonne nouvelle, la pandémie n’a pas éloigné les donneurs des points de collecte.

On a vu dans la dernière année que les gens se sont serré les coudes à bien des égards. Et c’est d’autant plus vrai avec le don de sang. Les gens ont répondu et se sont présentés massivement aux appels qui ont été lancés par Héma-Québec , met en avant Vanessa Jourdain.

Les habitués du don du sang ont même relevé leurs manches un peu plus souvent qu’à l’accoutumée.

La Capitale-Nationale compte deux centres Héma-Québec, accessibles 7 jours sur 7 : dans Lebourgneuf et à Sainte-Foy. La semaine prochaine, des collectes itinérantes seront organisées à Lévis, Saint-Apollinaire, Saint-Henri et Saint-Anselme.