Louis-Philippe Dumoulin partira premier au GP3R

Le Trifluvien Louis-Philippe Dumoulin a décroché la pole position en vue de la course de la série NASCAR Pinty’s ce dimanche, au Grand Prix de Trois-Rivières.

Avec le temps le plus rapide de 1:06:721, Louis-Philippe Dumoulin partira premier sur la ligne de départ, suivi du vétéran Marc-Antoine Camirand en deuxième position et d’Andrew Ranger en troisième.

Selon le compte Twitter de la série NASCAR Pinty’s, Louis-Philippe Dumoulin a établi le record du tour le plus rapide de l’histoire du Grand Prix de Trois-Rivières.

Le pilote Jean-François Dumoulin, frère de Louis-Philippe, partira en cinquième position avec un temps de 1:07.636. L’ancien champion en IndyCar, Alex Tagliani, affiche pour sa part le quatrième meilleur temps.

Le jeune espoir Raphaël Lessard a, quant à lui, terminé les séances de qualifications avec le 12e meilleur temps, près de 1,7 seconde derrière le meneur Louis-Philippe Dumoulin.

Plus tard samedi soir, les voitures de terre battue de la série DIRT, qui compétitionnent à l’habitude sur les pistes de Granby et de Drummondville, vont s’affronter lors de la finale du Défi Urbain Chevrolet.

Cette fois, Raphaël Lessard et Marc-Antoine Camirand voleront une fois de plus la vedette. Notons que Camirand a terminé au premier rang des qualifications, plus tôt dans la journée.

Plus de détails à venir