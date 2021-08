Vitesse sur la 132: une traverse jugée dangereuse à Sainte-Anne-des-Monts

Un groupe de commerçants et de résidents du secteur Ruisseau-Castor, à Sainte-Anne-des-Monts, dénonce les dangers reliés à la limite de vitesse sur la route 132, où doivent traverser des citoyens et des touristes.

Le temps presse selon le propriétaire d'Eskamer Aventure, Yann Barriault, qui s’inquiète pour ses clients qui doivent traverser la route 132 afin d'accéder à une activité de tyrolienne au-dessus de la rivière Castor.

À la hauteur du Ruisseau-Castor, la limite de vitesse sur la route est de 90 km/h, mais les automobilistes la dépassent parfois bien au-delà , observe Yann Barriault.

Idéalement, il ne faut pas courir pour ne pas risquer de tomber, mais parfois c'est nécessaire parce que certains véhicules arrivent très vite. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Selon lui, la traversée peut s'avérer longue et périlleuse avec, en plus, un fort achalandage touristique cet été.

On a déjà calculé 8 minutes d'attente pour un groupe de 12 qui devait traverser la 132 , mentionne Yann Barriault. C'est pas si grave, les gens sont prêts à attendre . Mais il explique que le danger est bien réel.

Au moment où on part à marcher, on doit courir. Et si quelqu'un s'enfarge: c'est un risque, c'est un danger! Une citation de :Yann Barriault, propriétaire d'Eskamer Aventure

Appuyée par les autres entreprises de Ruisseau-Castor et plusieurs citoyens du hameau, l'entreprise de Yann Barriault a entamé des démarches auprès du ministère des Transports du Québec et de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour rendre le secteur plus sécuritaire.

Dans le meilleur des mondes, ils voudraient des traverses piétonnières et une diminution de la limite de vitesse. Ils demandent également une signalisation pour avertir les automobilistes qui s'apprêtent à traverser le territoire.

Les risques augmentent avec le fort achalandage touristique. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Mais les délais sont longs pour faire changer les choses, estime M. Barriault.

Moi je demande, que ce soit à la Municipalité ou au ministère des Transports, s'il peut y avoir une possibilité de sécuriser temporairement , suggère-t-il. On la prendrait, autant pour finir la saison que pour bien être préparés à l'été prochain.

De son côté, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts dit appuyer les demandes des commerçants de Ruisseau-Castor.

Le maire, Simon Deschênes, indique qu'une résolution en appui à ce projet sera votée par le conseil municipal mardi prochain.

Il rappelle toutefois que le dernier mot reviendra au ministère des Transports (MTQ), qui est le seul à pouvoir réaliser ce genre de changement sur une route provinciale comme la 132.

Le MTQministère des Transports du Québec n'était pas disponible pour commenter samedi.

D’après le reportage de Marie-Jeanne Dubreuil