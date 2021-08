Un premier congrès politique en présentiel au Québec depuis le début de la pandémie

Il s’agit du tout premier rassemblement politique, au Québec, en présentiel en près de deux ans.

Il y a des gens que c’est la première fois que je rencontrais en personne. [...] De les voir en personne, je crois que ça stimule, ça motive encore plus les jeunes à continuer , mentionne Frédérique Lavoie-Gamache.

Pandémie oblige, les participants présents au Cégep de Trois-Rivières doivent être doublement vaccinés et porter le masque en tout temps, même lorsqu'ils sont assis dans la salle.

On voit le début de la fin de cette pandémie-là. C’est certain qu’elle n’est pas terminée, mais on voit qu’il y a des mesures qui vont pouvoir être adaptées, justement, au courant des prochains mois. [...] Donc, nous, ça nous motive, on aime ça voir ça, mais il faut toujours faire attention et c’est ce qu’on fait aujourd’hui , a expliqué Frédérique Lavoie-Gamache est la présidente de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec.

Malgré la crise sanitaire, l’aile jeunesse de l’opposition officielle devait débattre aujourd’hui de propositions à propos notamment l’environnement et à de la famille. Parmi celles-ci, on en compte huit dont la possibilité d’instaurer des semaines de quatre jours fera l’objet de discussions.

Une proposition à laquelle Dominique Anglade ne ferme pas totalement la porte.

Alors je pense que ça reflète d’abord et avant tout la nécessité de cette conciliation famille-travail, la volonté de notre génération, qui me suit, de vouloir mieux équilibrer les choses , a indiqué celle qui est cheffe du Parti libéral depuis 2020.

Toutes les propositions mises de l’avant [par la Commission-Jeunesse du parti] peuvent très bien se retrouver à l’intérieur des plateformes électorales. Une citation de :Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

L'aile jeunesse représente le tiers de la base militante du Parti libéral du Québec, qui compterait près de 20 000 membres. Leur congrès se poursuit toute la journée, et ce, jusqu’en soirée.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin