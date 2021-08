Le St-Pancrace veut faire rayonner la Côte-Nord avec le Party La Poche Bleue

La direction de la microbrasserie voit dans ces festivités une façon de faire rayonner la Côte-Nord.

Le match de hockey opposait vendredi des anciens du Drakkar de Baie-Comeau à l'équipe de La Poche Bleue, qui compte dans ses rangs les deux animateurs du balado et anciens joueurs des Canadiens de Montréal, Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre.

Le copropriétaire de la microbrasserie St-Pancrace, Pierre-Antoine Morin, se dit heureux de s'être démarqué des autres microbrasseries participantes afin de faire rayonner la Côte-Nord.

Pierre-Antoine Morin (copropriétaire du St-Pancrace) à droite et Tommy Guimond (vendeur) à gauche Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

On s'est impliqués dans ce projet-là, pas tant pour la microbrasserie, mais surtout et en premier lieu pour une question de promouvoir la région. Donc, montrer quels sont les attraits de la Côte-Nord, qu'est-ce qu'on peut y faire.

C'était aussi pour l'entreprise une occasion de s'associer avec l'équipe de hockey du Drakkar.

C’est le 8e anniversaire de la microbrasserie et en même temps, ça adonnait avec leur 25e anniversaire. Donc naturellement il y a eu un alignement des axes et on est super heureux de la fin de semaine qu'on a jusqu'à maintenant.

Pour les animateurs et ex-hockeyeurs Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, il est important de promouvoir les produits québécois et de se réunir.

Baie-Comeau s'était présentée avec la bière Magpie et ils nous ont proposé ce qu'ils allaient nous offrir comme party ici , mentionne Guillaume Latendresse.

On peut dire qu’ils ont tenu leurs promesses. On a été accueillis en rois, ici. Une citation de :Guillaume Latendresse, animateur et ex-joueur des Canadiens

De son côté, Maxim Lapierre a apprécié la tenue d’un match de hockey après des mois de confinement.

À droite : Maxim Lapierre, ex-joueur des canadiens de Montréal Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

De voir à quel point les gens ont embarqué et à quel point ils étaient heureux de rencontrer des anciens du Drakkar et de nous rencontrer nous, c’était merveilleux! C'est une belle expérience. Après la pandémie, d'aller voir un match de hockey live, je pense que c'était le fun pour tout le monde.

Un tournoi de poche se tenait samedi à Baie-Comeau. Un balado était diffusé en direct.

Les profits de l’événement iront à la Fondation des Canadiens pour l’enfance et le fonds d’étude des joueurs du Drakkar de Baie-Comeau.

D'après le reportage de Camille Lacroix