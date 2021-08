La statue de John A. Macdonald déboulonnée par des manifestants à Hamilton

La manifestation avait été organisée pour protester contre le vote du conseil municipal en faveur du maintien de la statue de Sir John A. Macdonald dans le parc.

Le 8 juillet, le conseil municipal a voté à 12 contre 3 en faveur du maintien de la statue dans le parc Gore. Le parc est situé sur la rue King Est, près de la rue James Sud.

Les manifestants s’étaient rassemblées sur les marches de l'hôtel de ville pour entendre des discours d’activistes.

Après le rassemblement, les manifestants ont marché jusqu'au parc Gore, où une corde a été attachée autour du cou de la statue et tirée. La statue est ensuite tombée au sol.

Dans une lettre, les organisateurs du rassemblement affirment que la décision du conseil municipal est profondément troublante .

Ni les organisateurs, ni leur lettre faisaient référence à un éventuel déboulonnement par les activistes.

Le but d'une statue est d'affirmer, de promouvoir et de célébrer des valeurs culturelles. [La statue de Macdonald] agit comme un rappel des valeurs qui ont conduit au retrait forcé des enfants autochtones et à la destruction des familles. Elle suscite une grande douleur et oblige les membres de la communauté à revivre le traumatisme dont Sir John A. MacDonald est partiellement responsable , peut-on lire dans la lettre.

Retirer cette statue serait une opportunité pour le conseil municipal de montrer que les voix autochtones sont écoutées. Il est temps de prendre des mesures significatives. Retirer la statue démontrerait également que, bien que notre histoire ne puisse être changée, nous, en tant que communauté, promouvons désormais des valeurs différentes.

Avec des informations de CBC News