Le Parti libéral du Canada dévoile ses affiches électorales

Le déclenchement d’une campagne électorale ne fait plus aucun doute. Les pancartes du camp libéral sont prêtes à être accrochées aux quatre coins de la province.

Des bénévoles ont d’ailleurs déjà commencé à préparer leur installation.

Trois affiches seront utilisées, l’une montrant le premier ministre, une autre avec le candidat seul et une troisième avec les deux ensemble.

Le Parti libéral du Canada dévoile les affiches qui seront utilisées au cours de la campagne électorale. Ici, on peut voir le premier ministre en compagnie de la candidate dans Brome-Missisquoi, la leader syndicale Pascale St-Onge. Photo : Parti libéral du Canada

L’idée, c’est de mettre en évidence la force de l'équipe Trudeau , explique un stratège libéral sous le couvert de l'anonymat. C’est cette équipe qui va proposer aux Québécois de continuer à porter leur voix à Ottawa , poursuit-il.

Cette source envoie aussi le signal que les ministres québécois de l’équipe Trudeau seront mis à profit pour le travail de terrain dans la province.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sur l'affiche libérale, on peut apercevoir le premier ministre à l'avant-plan devant une mosaïque de députés et de candidats. Photo : Parti libéral du Canada

Un affrontement se dessine entre les troupes de Justin Trudeau et celles d’Yves-François Blanchet au Québec. Les libéraux ont ciblé une dizaine de circonscriptions où ils espèrent faire des gains.

Elles sont presque toutes en territoire bloquiste. La Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal seront des champs de bataille importants.

Justin Trudeau tente d’obtenir une majorité au Parlement; il lui manque 15 sièges pour y arriver.

Un ton positif

En coulisses, les libéraux disent vouloir miser sur un message rassembleur et positif . Le slogan de la campagne, Avançons ensemble , est très semblable à celui de 2019 : Choisir d’avancer .

Dans la première publicité rendue publique en français, le camp libéral insiste, sans surprise, sur son bilan de la gestion de la pandémie.

Dès le début, on a soutenu les travailleurs et les entreprises pour qu’ils tiennent le coup. On s’est assurés d’avoir des vaccins et on a aidé les provinces à les distribuer rapidement , peut-on entendre dire le premier ministre.

Selon nos informations, le camp libéral dévoilera pendant la campagne des engagements qui touchent l’environnement, la santé et les aînés, notamment.

C'est en étant solidaires qu'on accomplit de grandes choses.#AvançonsEnsemble pic.twitter.com/3ypKp4Pp62 — Parti libéral (@parti_liberal) August 14, 2021

Une campagne différente

Si la crise sanitaire fait planer l'incertitude sur cette campagne, elle en changera aussi la logistique. Il faut oublier les grands rassemblements de plusieurs centaines de personnes qui ont ponctué les rendez-vous électoraux passés.

Les troupes libérales vont miser sur des événements plus petits, comptant moins de participants et des arrêts plus nombreux.

Les responsables libéraux assurent que tout sera mis en œuvre pour respecter les mesures sanitaires locales.