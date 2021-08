Travaux sur le pont Pierre-Laporte : la SQ en appelle à la patience des conducteurs

À quelques jours de la fin des travaux sur le pont Pierre-Laporte, le ministère des Transports et les services d’urgence demandent la collaboration et la patience des automobilistes.

Alors que la première phase des travaux s’était déroulée plus rondement que prévu, la patience des automobilistes est mise à rude épreuve depuis le début du deuxième blitz le 8 août dernier.

À plusieurs reprises, la congestion a été très importante et a causé d’importants retards pour les gens désirant passer d’une rive à l’autre. Plusieurs hypothèses sont mises en cause pour expliquer cette hausse de congestion, incluant le comportement des conducteurs.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton, estime que certains automobilistes impatients sont les artisans de leur propre malheur , puisqu’ils causent une bonne partie de la congestion.

Hélène Nepton est porte-parole de la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada

On a vu plusieurs conducteurs commettre des infractions, entre autres changer de voie alors que c’est interdit, ce qui cause souvent une entrave majeure à la circulation , souligne-t-elle. La SQSûreté du Québec a aussi remarqué que certaines personnes impatientes décident de déplacer des cônes elles-mêmes pour s’introduire dans des endroits interdits.

De plus, des automobilistes distraits provoquent des accidents. Cette semaine, un camion, qui n’a pas ralenti malgré les panneaux de signalisation annonçant de la congestion, est entré en collision avec plusieurs véhicules, ce qui n’a fait qu'accentuer l’attente.

La Sûreté du Québec encourage donc les automobilistes à faire preuve de civisme et de patience jusqu’à la fin des travaux.

La nouvelle membrane d'étanchéité qui est posée cet été sur le pont Pierre-Laporte est du même type que celle appliquée sur le pont Samuel-De Champlain, à Montréal. Photo : Gracieuseté de Paul Dionne

Échéancier maintenu malgré la météo

La chaleur ainsi que quelques épisodes de pluie ont causé quelques difficultés aux travailleurs la semaine dernière.

Malgré tout, ils se sont adaptés pour tenir la cadence. On a modifié notre ordre d’avancement de travaux si on veut. On a fait autre chose pendant qu’on n’était pas capable de faire la pose de la membrane à cause de la chaleur , indique la porte-parole du ministère des Transports, Émilie Lord.

Le ministère maintient donc son échéancier qui prévoit la fin de cette deuxième phase le 18 août prochain.

Les coulisses de l’opération

Samedi matin, les médias ont pu visiter le centre de coordination mis en fonction pour la durée des travaux. Différentes organisations sont rassemblées dans une pièce afin de surveiller l’évolution des travaux et coordonner les actions dans le but de minimiser les impacts sur les services.

Le centre de coordination du ministère des Transports permet de réunir différents intervenants pour favoriser la prise de décision pendant les travaux. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

La Sûreté du Québec, les corps de police municipaux de Québec et Lévis, tout ce qui entoure les centres hospitaliers, les contrôleurs routiers, le ministère des Transports... Ces gens-là sont réunis dans une même salle et prennent des décisions en fonction de ce qu’on voit sur le réseau routier , explique Émilie Lord.

Pour y arriver, les intervenants se fient entre autres aux 280 caméras installées un peu partout sur le réseau routier.

Ils peuvent ainsi coordonner la gestion de la voie centrale du pont de Québec, qui doit être libérée lorsqu’une ambulance doit passer d’une rive à l’autre.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette