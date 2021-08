COVID-19 : 19 nouveaux cas et aucun décès à Ottawa

Il s’agit de 15 cas actifs de plus que depuis la mise à jour de vendredi. Ce sont toujours quatre personnes atteintes de la COVID-19 qui sont hospitalisées et une qui est traitée aux soins intensifs.

Aucun nouveau décès attribuable au coronavirus n’est rapporté par SPOSanté publique Ottawa , samedi. Le bilan des morts demeure donc à 593.

Depuis le début de la pandémie 27 964 infections à la COVID-19 ont été recensées dans la capitale fédérale.

Samedi, 578 cas supplémentaires de COVID-19 sont rapportés pour l’ensemble de l’Ontario. Il s’agit d’un sommet qui n’avait pas été atteint depuis le début de juin. Par ailleurs, deux nouveaux décès sont rapportés.

Au Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait savoir qu’on dénombre 433 nouveaux cas et un décès de plus. Il l’a indiqué dans une publication Twitter, rompant ainsi avec l’absence de bilans durant les jours de fin de semaine.

Aucune mise à jour complète n’a toutefois été publiée par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais n’a pas non plus repris la publication de données, les samedis et les dimanches.