La SOPFEU envoie le plus important contingent de son histoire en Colombie-Britannique

La SOPFEU s’apprête à déployer le plus important contingent de son histoire en Colombie-Britannique. Plus de 150 personnes s’envoleront dimanche pour l’extrémité ouest du pays, où près de 270 feux de forêt font toujours rage.

En tout, 153 employés de la SOPFEU quitteront à partir de Québec et de Rouyn-Noranda en direction d’Abbotsford. Une fois sur place, cette équipe, composée notamment de 60 pompiers forestiers et de 80 combattants auxiliaires, sera envoyée vers les nombreuses lignes de feu.

Depuis le début du mois de juillet, la SOPFEU a prêté main-forte à sept reprises aux autres provinces, dont quatre fois à la Colombie-Britannique, qui connaît une saison des feux particulièrement dévastatrice.

C'est la première fois qu'on en envoie autant , précise Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU. On est dans une période plus calme au Québec, donc ça nous permet justement de rendre disponible une partie de nos effectifs pour aller prêter main-forte.

Le Québec connaît un été clément jusqu’à présent. La SOPFEU rapporte seulement 32 incendies en juillet dernier, alors que la moyenne des 10 dernières années s’élève plutôt à 97 incendies pour ce même mois.

L’ampleur des feux de forêt a aussi largement diminué. Les flammes ont affecté moins de 40 hectares, cette année, en juillet. La moyenne de la dernière décennie est 180 fois plus élevée, soit 5945 hectares de forêt brûlés.

Cette accalmie a permis à la SOPFEU d’intervenir dans les zones plus éprouvées ailleurs au pays. Toutefois, une évaluation constante des conditions climatiques est réalisée pour prévoir ce qui s’en vient . Il n’est pas question de se déshabiller pour aider , souligne Isabelle Gariépy.

Présentement, au Québec, le risque d’incendie est jugé faible sur presque tout le territoire, sauf à la pointe gaspésienne.

Seule la pointe de la Gaspésie a un risque d'incendie jugé très élevé présentement. Photo : Capture d'écran

Pendant ce temps, en Colombie-Britannique, la situation pourrait encore s’aggraver, alors que des vents violents pourraient souffler sur les zones incendiées.

Plus de 270 feux de forêt font rage en Colombie-Britannique. La situation est particulièrement difficile dans la région de l'Okanagan, au sud-est du territoire. Photo : BC Wildfire

La SOPFEU a vu le jour en 1994.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier