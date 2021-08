La diaspora haïtienne se recueille après le tremblement de terre meurtrier

On essaie d’avoir des nouvelles de nos proches , lâche Marjorie Villefranche, directrice-générale de la Maison d'Haïti à Montréal. Même si le séisme a frappé le sud du pays, moins peuplé que Port-au-Prince, la région compte tout de même plusieurs villes importantes.

La communauté vit ça avec un immense sentiment d’impuissance… On est loin, on ne peut pas aider, on aimerait aider, on aimerait se rapprocher de sa famille pour prêter main-forte.

Une citation de :Marjorie Villefranche