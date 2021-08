Bientôt aucun neurologue en poste à l'hôpital de Rivière-du-Loup

Dès l’automne, le dernier neurologue en poste au Centre hospitalier du Grand-Portage (CHRGP) de Rivière-du-Loup va prendre sa retraite et transférer progressivement ses patients les plus atteints à ses collègues de Rimouski.

Ce départ survient deux ans après celui d’un autre neurologue louperivois, pour les mêmes motifs.

Alors que le Bas-Saint-Laurent dispose habituellement de cinq médecins spécialistes du cerveau, il n'y en aura maintenant plus que trois, tous basés à Rimouski.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région assure que les patients prioritaires seront vus, mais que la liste d’attente des cas moins urgents pourrait s’allonger.

Tous les cas urgents, comme ceux de la clinique de sclérose en plaques, vont être pris en charge comme ils le sont depuis que l’autre neurologue est parti il y a deux ans , explique le chef du service de neurologie au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, le Dr François Delisle.

Un médecin spécialiste fera la navette quelques jours par mois vers Rivière-du-Loup afin d'effectuer des suivis avec les patients plus atteints.

Les autres cas moins prioritaires pourraient être redirigés vers un médecin omnipraticien, le temps qu’un neurologue soit disponible ou si la situation devient urgente.

Le Dr Delisle se veut toutefois rassurant : un médecin spécialiste sera toujours de garde dans l’éventualité d’une urgence. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

La possibilité de faire appel à des médecins itinérants , issus d’ailleurs dans le réseau québécois, a aussi été considérée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , qui en a fait la demande au ministère.

Trouver une relève

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent indique que le processus de recrutement va bon train, mais que le nombre de médecins spécialistes du cerveau est limité au Québec.

Deux candidats sont actuellement dans la ligne de mire des recruteurs.