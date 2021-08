Recruter des travailleurs pour le tourisme, dès l'école

L'un des objectifs de l'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick ( AITNBAssociation de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick ), c'est que les élèves de la maternelle répondent qu'ils veulent devenir maître d'hôtel ou serveur lorsqu'on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard.

Si les restrictions sanitaires ont quand même permis à bien des exploitants de rouvrir leurs portes cette année, plusieurs d'entre eux sont frappés par un important manque de main-d'oeuvre, ce qui en force certains à réduire leurs heures d'ouverture.

Le camping Abénaki Aventure voit le jour à Odanak. Une première pour la communauté autochtone, qui veut attirer des visiteurs allochtones et les imprégner de la culture des Abénakis. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Selon l'association, le problème existait avant la pandémie de COVID-19. La présidente de l' AITNBAssociation de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick , Carol Alderdice, affirme que la pénurie nuit à l'expansion de l'industrie.

L' AITNBAssociation de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick travaille à mettre au point un plan d'expansion de la main-d'oeuvre, assorti d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Un porte-parole du ministère confirme qu'un accord a été signé avec l'AITNB en mars. L'entente actuelle n'inclut pas les élèves du primaire, précise le porte-parole du ministère, Flavio Nienow.

Dans un courriel, il explique que ce partenariat augmentera l'accès à des expériences d'apprentissage et à du mentorat dans le secteur touristique pour les élèves des niveaux primaire deuxième cycle, ainsi que du secondaire. Quant aux enseignants et enseignantes, ils pourront proposer ces expériences d'apprentissage à leurs élèves.

Des exploitants touristiques présenteront certains métiers de l'industrie aux élèves.

Les élèves du secondaire, en 11e et 12e année, réaliseront un projet, dans lequel ils feront une présentation vidéo sur un exploitant touristique afin de mieux connaître le secteur et savoir ce qui motive quelqu'un à y travailler, explique Carol Alderdice. Ce devoir sera étendu à tous les niveaux, de la maternelle à la 12e, dès l'année scolaire suivante. Pour les plus jeunes, il s'agira d'un projet de classe plutôt qu'individuel.

Les élèves auront ainsi une idée du fonctionnement de l'industrie touristique, estime Mme Alderdice.

Avec des informations de CBC