Northern Voice : L’art du tambour au service des gardiens de la terre

De jeunes atikamekws, issus de familles de danseurs et de drummers, ont grandi au son des tambours depuis leur tendre enfance. Les membres de Northern Voice jouaient tous pour un autre groupe avant de se retrouver ensemble dans cette formation. Leur mission, être les gardiens des traditions atikamekw et de la terre.

Lorsqu’ils chantent autour du drum , les membres de Northern Voice font revivre les valeurs des Premières Nations qui sont celles de protéger la vie, la culture et le territoire, comme les gardiens de la terre qu’étaient leurs ancêtres avant eux. En tant que successeur de cet héritage, Northern Voice partage à chacune de ses présences sur scène, l'importance d’être fier de ses racines, d’être résilient, d’être un modèle pour la jeunesse.

André Dudemaine, fondateur et Henry Welsh, responsable des médias de Présence autochtone et Clarence Papatie de Northern Voice. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Clarence Papatie explique pourquoi il faut être solidaire entre nations pour former la relève. Ils voient des jeunes qui commencent très tôt, même avant de savoir parler, à jouer du tambour en chantant. C’est ce qui l’encourage à continuer.

On chante pour le respect, l'amour, l'harmonie surtout pour montrer que l’on est toujours là, que le drum est encore présent… La relève s’en vient. Une citation de :Clarence Papatie, 36 ans membre de Northern Voice

Kenny Verreault, David Chilton et Wapan Boivin, les derniers avoir été recrutés par Northern Voice. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Un rêve devenu réalité

Kenny Verreault, David Chilton et Wapan Boivin, tous des jeunes qui ont débuté à l’âge de 10 ans, font maintenant partie de cette relève. Les premiers sur place, avec ponctualité et motivation, expliquent leur inspiration et leur rêve maintenant devenu réalité.

Ce rêve, celui de jouer du drum et de chanter les chants qui ont bercé leur enfance, en compagnie de leurs idoles.

J’ai appris à jouer jeune en regardant les drummers de ma communauté comme les frères Papatie, Bobby et Clarence. Une citation de :Kenny Verreault, 21 ans, membre du groupe Northern Voice

J’aime l’énergie que donne le drum, la joie, la fierté. Quand on joue on sent une connexion entre le drum et entre nous aussi. Une citation de :David Chilton, 22 ans, membre du groupe Northern Voice

Moi les Pow Wow, je suis née dedans. Toute la famille dansait. C’est important que les jeunes soient là pour la culture. Les aînés ne seront pas tout le temps là Une citation de :Wapan Boivin, 21 ans, membre du groupe Northern Voice

Wapan Boivin se pratique en écoutant et en chantant des chants de drummers. Les mentors de Northern Voice reçoivent les directives. Kenny Verreault, recrue innu originaire de Wemotaci et de Mashteuiatsh.

Image 2 de 3 Les mentors de Northern Voice reçoivent les directives. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Image 3 de 3 Kenny Verreault, recrue innu originaire de Wemotaci et de Mashteuiatsh. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

César Newashish, une inspiration

Pour les Atikamekws des trois communautés de la Mauricie (Wemotaci, Opitciwan et Manawan), César Newashish est un personnage emblématique. Artiste qui confectionnait des canots d’écorce, César Newashish était surtout connu pour avoir été un fervent militant qui s’est battu jusqu’à son dernier souffle pour protéger les terres de sa nation.

Il. a été tellement inspirant pour son peuple que le Conseil de la Nation Atikamekw a décidé de faire siennes, ses dernières paroles lors de la déclaration de la souveraineté atikamekw, en septembre 2014.

Northern Voice s’est d’ailleurs inspiré de la vie et de l'œuvre de cet homme, en créant un album, Kakiwano aski , les gardiens de la terre, qui lui est entièrement consacré.

César Newashish dans une vidéo commémorative lors du spectacle de “Notcimik”, au 31e festival de Présence autochtone. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

César Newashish sur son lit d’hôpital, quelque temps avant sa mort, avait fait cette déclaration qui depuis ce jour, est un ralliement national atikamekw.

Witamowikok aka wiskat eki otci pakitinamokw kitaskino, nama wiskat ki otci atawanano, nama wiskat ki otci meckotonenano, nama kaie wiskat ki otci pitoc irakonenano Kitaskino.

Dites-leur que nous n’avons jamais cédé notre territoire, que nous ne l’avons jamais vendu, que nous ne l’avons jamais échangé, de même que nous n’avons jamais statué autrement en ce qui concerne notre territoire. Une citation de :César Newashish, aîné de la nation atikamekw

L’ouverture du spectacle “Notcimik”, là d'où vient notre sang par Northern Voice. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

L’urgence d’agir pour la terre

Tous les membres du groupe se sentent investis d’une mission qu’ils expriment à travers leur art. Bien sûr, la défense du territoire est au cœur de leurs préoccupations, mais ce territoire, cet environnement doivent être protégés, selon eux.

Et cela résonne d’autant plus, avec la sortie récente du rapport du GIEC, qui sonne l’alerte et affirme que si rien n’est fait, bientôt le réchauffement climatique risque d’atteindre un niveau catastrophique.

Même si la Covid-19 a écourté la saison des Pow Wow, qui tire à sa fin, l’agenda du groupe est quand même chargé de spectacles, qu’ils savourent les uns après les autres. Parce qu’après, ils retourneront tous chacun à leurs occupations, jusqu’à l’été prochain.