Ottawa signe un cadre d'indemnisation pour le legs toxique la mine Giant à Yellowknife

Le gouvernement fédéral et la Première Nation des Dénés Yellowknives dans les Territoires du Nord-Ouest ont signé trois accords qui prévoient une compensation, des excuses et une participation dans le projet d’assainissement de la mine d’or Giant.

La mine, en activité de 1948 à 2004 à l’intérieur des limites de la ville de Yellowknife, a produit 237 000 tonnes de poussière toxique de trioxyde de diarsenic pendant cette période et contaminé le territoire traditionnel des Dénés.

Selon le chef de Dettah, Edward Sangris, le Canada a manqué à ses obligations et à ses promesses en laissant la mine s'établir sur ses terres de chasse protégées au cours des années 1940.

Trois ententes

Les deux parties ont signé les trois ententes suivantes :

L’Entente de protocole de processus de collaboration décrit l’approche de collaboration pour partager l’information et développer une compréhension commune dont les parties ont besoin avant de pouvoir commencer à négocier une résolution , selon le communiqué de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada publié vendredi.

Cette entente prévoit aussi un échéancier pour franchir les différentes étapes du processus.

L’Entente de coopération décrit la façon dont Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Première Nation des Dénés Yellowknives travailleront ensemble pour s’entendre sur la façon de remédier à l’héritage toxique de la mine sur le peuple autochtone et ses terres.

Le gouvernement fédéral s’engage ainsi à faire avancer les priorités socio-économiques et environnementales établies par les Dénés Yellowknives, comme le soutien et les ressources en matière de gouvernance, le logement, la santé mentale et le traitement des dépendances, notamment.

L’Entente sur les avantages communautaires se penche particulièrement sur la participation socio-économique de la Première Nation dans le projet d’assainissement, une demande de longue date. L’entente prévoit un financement allant jusqu’à 20 millions de dollars sur dix ans pendant la phase d’assainissement actif et de gestion adaptative du projet d’assainissement de la mine Giant , peut-on lire dans le communiqué.

Ce financement ira à créer des postes clés pour des membres de la communauté, comme un poste d’agent de développement économique et celui d’un responsable des aspects techniques et de la communication avec la communauté, en plus d’offrir des bourses de formation et organiser une cérémonie de guérison.

Un début

En décembre, la Première Nation avait soumis une pétition exigeant des excuses au sujet de la mine Giant, communément appelée Giant Monster dans la région.

Lorsque nous avons rencontré des députés et des ministres à Ottawa pour leur parler du legs de la mine Giant sur les Dénés Yellowknives et des promesses brisées du Canada, beaucoup en entendaient parler pour la première fois , relate le chef Dettah, Edward Sangris.