Lysanne Richard s’apprête à plonger d'une montgolfière en plein vol

Et ce n'est pas tout, elle souhaite que son saut soit synchronisé à celui de son collaborateur Yves Milord qui sera dans une autre montgolfière. Le saut devrait avoir lieu lundi à l'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, si toutes les conditions météorologiques sont réunies.

Ce qui est certain c’est que ça va avoir lieu, mais on ne sait pas exactement quand , dit la plongeuse en riant.

Ce n’est pas nous les acrobates qui sont difficiles avec la météo mais c’est surtout qu’une montgolfière c’est capricieux pour pouvoir s’envoler.

Lysanne Richard est confiante mais elle avoue être un peu nerveuse à l’approche de l’événement.

J’ai déjà sauté plus haut que 25 mètres mais c'était toujours avec la même manœuvre qui était plus simple. Là on va avoir des vrilles et des rotations, donc il va falloir gérer la vitesse.

La hauteur est un défi, le fait que la montgolfière soit en mouvement aussi mais la mère de trois enfants explique également, en entrevue à Radio-Canada, que la communication avec son partenaire sera importante.

Il faut s’assurer de s’entendre d’une montgolfière à l’autre pour vraiment être synchronisé pour le saut! Une citation de :Lysanne Richard

Les deux montgolfières seront attachées l’une à l’autre. Yves Milord et Lysanne Richard ont fait un vol de repérage récemment.

Lysanne Richard espère que son prochain défi sera au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle prévoit aussi plonger à bord d’un hélicoptère.