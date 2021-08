Listeria : rappel de mets préparés contenant du brocoli

On procède au rappel d’une grande variété de produits contenant du brocoli, par exemple des plateaux de légumes et fromages ou des salades préparées.

Ces produits ont été vendus ou servis par des préposés dans les marchés Sobeys, Foodland et Co-op du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador; ainsi que dans les épiceries Valufoods de Centreville et Hartland, au Nouveau-Brunswick.

La liste complète des produits rappelés  (Nouvelle fenêtre) se trouve sur le site Internet de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Ces produits pourraient avoir été contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes et ne doivent pas être consommés.

Les aliments contaminés n'ont pas nécessairement d'apparence ou d'odeur suspecte, mais ils peuvent rendre malades ceux qui les consomment, prévient l'ACIA.

Ils doivent donc être jetés ou retournés au magasin.

Jusqu’à présent, aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé, mais si on est malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, il faut communiquer avec un médecin, indique l'ACIA.