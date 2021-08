Une compétition d’équitation western pour faire rayonner l'Abitibi-Témiscamingue

L’événement est organisé par l’Association de performance western de l’Abitibi-Témiscamingue.

La secrétaire de l’organisation, Caroline Giroux-Champagne, indique que la compétition a pour objectif d’initier les cavaliers de la région à la performance western.

Les organisateurs souhaitent envoyer dès 2022 des représentants de la région au championnat provincial d’équitation western, le West Feria, qui se tient annuellement à Sorel-Tracy.

On a comme but d’apporter la région là-bas. J’y ai déjà été personnellement et quand les gens me demandaient d’où je venais, ils me disaient : "c’est où ça, l’Abitibi-Témiscamingue?" L’idée, c’est de pouvoir montrer à tout le monde que la région de l’Abitibi-Témiscamingue, on est sur la carte, et qu’on fait nous aussi de la performance western , souligne Mme Giroux-Champagne.

Érica Kyerewah Antwi fait partie de la relève régionale en équitation western. Photo : Courtoisie

Une trentaine de cavaliers sont attendus pour la compétition qui aura lieu sur le site du Festival western de Guigues.

Les compétiteurs rivaliseront d’élégance et d’adresse dans plusieurs catégories, dont plaisance , équitation , obstacles et ranch riding .

Le début des activités est prévu à 9 h et celles-ci doivent s’étendre durant toute la journée.