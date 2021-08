Fierté Montréal célèbre la communauté latine LGBTQ2+

Cette troupe, composée d’artistes d’origine latine provenant du Québec et de l’Ontario, présentera des numéros de burlesque et de drag avec de la poésie et des contes érotiques. On vous promet de la chaleur, de la sensualité, de la fiesta. Ça sera un spectacle éclatant avec plein d’émotions , explique la drag-queen Anaconda LaSabrosa, qui participe au spectacle,en entrevue avec Karyne Lefebvre, animatrice du 15-18.

Des numéros de draglesque seront aussi présentés, un mélange de drag et de burlesque offert par Miami Minx. Ce sont des numéros assez sensuels, mais aussi drags , précise Anaconda LaSabrosa, qui se présente comme une drag-queen à barbe qui joue avec le genre, le poil, le côté glamour, trash et un peu d’horreur.

Elle ajoute que les artistes exploitent beaucoup la différence que représente le fait que la communauté latine est assez religieuse en général. On joue avec ça, notamment un artiste de Toronto qui s’appelle Gay Jesus dont les looks sont magnifiques. Il [personnifie] souvent Jésus. C’est la dualité entre la religion et l’homosexualité.

Ce serait la première fois que Fierté Montréal présente un tel spectacle pour célébrer la communauté latine de Montréal.

Je crois que c’est la première édition. On a fait d’autres [spectacles], mais ce n’était pas aussi gros , précise Anaconda LaSabrosa.

Le spectacle sera présenté en ligne et à l’Esplanade à 20 h le 14 août. Outre ​​Anaconda LaSabrosa, les artistes Augusto Bitter, Black Mamba, Castro, Cherry Topp, El Toro, Gay Jesus, Lolita Blanca, Miami Minx et Salty Margarita y participent.

La soirée commence à 19 h 30 avec la diffusion du clip d'IconiX, mettant en vedette les drags Alaska 5000, Aquaria, Jinkx Monsoon, Landon Cider et Trixie Mattel.

Les billets sont gratuits, mais doivent être réservés.