COVID-19 : plus de 500 cas pour une troisième journée consécutive en Ontario

L’Ontario recense 578 nouveaux cas de COVID-19 samedi et atteint ainsi un nouveau sommet depuis début juin. Le bilan s’inscrit dans une tendance à la hausse alors que la province enregistre plus de 500 nouvelles infections pour une troisième journée consécutive.

À l’échelle locale, la région sanitaire de Toronto demeure la plus touchée avec 153 nouveaux cas de COVID-19, suivie de Peel avec 67, York avec 64, Hamilton avec 57 et Windsor-Essex avec 42.

Parmi les nouvelles infections confirmées samedi, on compte 408 personnes non vaccinées, et 59 partiellement vaccinées, selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, qui renvoie aux nouvelles données recueillies par la province au sujet du statut vaccinal des individus infectés à la COVID-19 dans la province.

En ce qui concerne les hospitalisations, l'Ontario ne dénombre aucun nouveau patient aux soins intensifs. La ministre Elliott précise toutefois que sur les 111 patients qui s’y trouvent toujours, 110 ne sont pas pleinement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu.

Parmi les 136 autres personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 (hors soins intensifs), elle indique que 11 sont entièrement vaccinées tandis que 125 ne sont pas entièrement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.

La province déplore par ailleurs deux décès supplémentaires liés à la COVID-19 et enregistre 260 nouvelles guérisons.

Au sujet de la vaccination, l’Ontario poursuit ses efforts d’immunisation avec 50 343 nouvelles doses administrées au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan des personnes entièrement vaccinées à 73,1 % dans la province.

81,4 % des Ontariens de plus de 12 ans ont quant à eux reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

Pendant ce temps, le dépistage de la COVID-19 demeure bas dans la province avec un total de 23 468 tests réalisés le jour précédent.

Une ambiance festive pour vacciner les plus jeunes

À Etobicoke, dans l’ouest de Toronto, des acteurs communautaires redoublent d’originalité pour encourager les jeunes de 12 ans et plus à se faire vacciner contre la COVID-19.

DJ, danseurs, cuisine jamaïcaine, glaces et prix, une clinique éphémère ayant pour thème le carnaval caribéen se tient samedi à l’aréna Albion alors que certains quartiers du nord d’Etobicoke figurent parmi les taux de vaccination les plus bas de la métropole.

Au cours de la première semaine d'août, seulement 56 % des adultes d'Elms-Old Rexdale et de Kingsview Village-The Westway avaient reçu les deux doses du vaccin, contre une moyenne de près de 74 % pour l'ensemble de la ville, selon les données municipales les plus récentes.

La Ville de Toronto souhaite encourager les jeunes de 12 ans et plus à se faire vacciner contre la COVID-19 avant la rentrée scolaire. Photo : Evan Mitsui/CBC

Les organisateurs de l’événement espèrent ainsi inciter plus de 1000 personnes à se faire vacciner, en particulier les plus jeunes, à quelques semaines du retour en classe.

Cette initiative s’inscrit par ailleurs dans la volonté de la Ville de Toronto d’encourager la vaccination chez les jeunes de 12 ans et plus. Les enfants de ce groupe d'âge devraient être entièrement vaccinés lorsqu'ils retournent à l'école, d'autant plus que le variant Delta continue de se propager en Ontario, a déclaré la santé publique dans un communiqué.

En date de jeudi, 78 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19 et 64 % leur seconde, précise la Ville.

Avec des informations de CBC