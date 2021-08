Une troisième dose de vaccin pourrait être requise pour des patients immunosupprimés

L’article a été publié  (Nouvelle fenêtre) sur le serveur de préimpression bioRxi, et n’a pas encore fait l’objet d’une révision par les pairs. Il s’agit du travail d’une équipe de chercheurs menée par la Dre Cécile Tremblay et Andrés Finzi, du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM).

Une centaine de personnes séropositives au VIH ont été recrutées dans le cadre de cette étude et leur immunogénicité a été mesurée quatre semaines après avoir reçu une première dose du vaccin Moderna , détaille un communiqué du CHUM  (Nouvelle fenêtre) sur l’étude.

Les chercheurs ont examiné les taux de CD4+ chez les patients, des cellules qui ont un impact important sur la production d'anticorps et jouent un rôle essentiel dans la réponse immunitaire , explique la Dre Tremblay, citée dans le communiqué.

On voit que ceux qui ont des CD4+ très bas, dont l’immunité est très faible, ne répondent pas aussi bien à une première dose de vaccin que la population en général , résume la Dre Tremblay en entrevue vendredi à l'émission Le 15-18. Donc il y a beaucoup de données qui supportent cette notion qu’eux pourraient bénéficier d’une troisième dose.

Ces données appuieraient l'hypothèse qu'une dose de rappel pourrait être nécessaire dans ce sous-groupe de personnes séropositives, en fonction de leur réponse à la deuxième dose , peut-on lire dans l’étude.

D’autres études indiquent que l'immunité conférée par deux doses de vaccin commence à diminuer quelques mois après leur administration.

Si la troisième dose demeure une mesure d’exception au Québec, d’autres pays, comme l’Allemagne et Israël, ont commencé à offrir des doses de rappel aux personnes les plus vulnérables, soit les aînés et les personnes immunosupprimées.