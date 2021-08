Des morts dans un puissant séisme en Haïti

Il y a des morts, je confirme, mais je n'ai pas encore le bilan précis , a déclaré M. Chandler, précisant que le premier ministre Ariel Henry était en route pour le centre d'opération d'urgence national, à Port-au-Prince.

Le tremblement de terre de magnitude 7,2 s'est produit à plus de 160 km au sud-ouest de la capitale Port-au-Prince vers 8 h 30, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

Une alerte au tsunami a été décrétée.

La longue secousse a été ressentie sur l'ensemble du pays et des images de témoins dans la péninsule sud-ouest de l'île montrent des dégâts matériels dans les villes de Jérémie et des Cayes.

Naomi Verneus, une résidente de Port-au-Prince de 34 ans, s'est réveillée en sursaut alors que son lit tremblait.

Je me suis réveillée et je n’ai pas eu le temps de mettre mes chaussures. Nous avons vécu le tremblement de terre de 2010 et tout ce que je pouvais faire, c’était courir. Je me suis souvenue plus tard que mes deux enfants et ma mère étaient encore à l’intérieur. Un voisin est entré et leur a dit de sortir. Nous avons couru jusqu’à la rue , a-t-elle raconté.

Le pays se remet encore d'un tremblement de terre de magnitude 7,3 survenu plus près de la capitale il y a 11 ans, qui avait tué des centaines de milliers de personnes et rasé des pans entiers de bâtiments, laissant de nombreux sans-abri.