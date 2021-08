Entente de principe chez Olymel

La direction d’Olymel et le syndicat qui représente les 1050 travailleurs de son usine de Vallée-Jonction sont parvenus à une entente de principe, dans la nuit de vendredi à samedi. En 108 jours de grève, jamais les deux parties n’ont semblé si proches d’un accord.

Le syndicat doit soumettre prochainement la proposition à ses membres. Ceux-ci devront l’approuver pour mettre fin au conflit.

Le temps que les parties révisent les textes, une date sera communiquée aux membres du syndicat dans les prochains jours. Une citation de :Communiqué du Syndicat des travailleurs de Olymel Vallée-Jonction

La question salariale demeurait au coeur du litige, même après 22 séances de négociations entre les deux parties. Il semble que la 23e ronde de discussions puisse désormais être la bonne.

Le ministre de Travail, Jean Boulet, réclamait ouvertement la fin du conflit. Son ministère a dépêché une équipe de conciliation pour tenter d'aplanir les pierres d'achoppement entre les deux parties.

La résolution maintenant envisageable de la grève représente un soulagement pour plusieurs éleveurs de porcs du Québec.

Le conflit a paralysé pendant plus de trois mois la plus importante usine de transformation d’Olymel dans la province. Aujourd’hui, près de 130 000 porcs risquent de devoir être abattus en pure perte.

Les Éleveurs de porcs du Québec ont fait les frais de cette grève et cela continuera jusqu’à ce que tout soit revenu dans l’ordre. Une citation de :David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec

« À court et moyen termes, nous serons encore aux prises avec des porcs en attente d’abattage », précise David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec, par voie de communiqué. « Mais le dénouement du conflit et la capacité d’abattage ainsi rehaussée nous donneront maintenant plus de latitude pour écouler les porcs. »

Ni Olymel, ni le syndicat ne commenteront avant la tenue du vote.

Plus de détails à venir.