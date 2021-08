Quatre personnes arrêtées pour trafic de stupéfiants à Pessamit

La Sécurité publique de Pessamit a procédé à l’arrestation de quatre individus, ainsi qu’à une saisie de drogue et d’argent, sur le territoire de la communauté.

Les quatre personnes arrêtées, qui sont âgées de 34 à 67 ans, feront face à des chefs d’accusations de trafic et de possession de drogue.

Les policiers de la communauté innue ont perquisitionné une habitation et un véhicule, ce qui a mené à cette saisie de stupéfiants.

Plus de 2000 comprimés de méthamphétamine ont ainsi été découverts, en plus de 109 grammes de cocaïne, 275 grammes de cannabis et 1320 dollars en argent comptant.

Deux suspects ont été libérés à la suite d’une promesse de comparaître devant le tribunal, un autre a été libéré par voie de sommation, tandis que le quatrième individu a dû comparaître en cour vendredi.