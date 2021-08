Au monticule à 74 ans, l'ancien des Expos, Bill Lee, rend un hommage à Rhéal Cormier

L'ancien lanceur des Red Sox et des Expos a livré toute une performance: en 4 manches 2/3, il a accordé un seul point mérité, il a espacé six coups sûrs et a retiré un frappeur au bâton. À 74 ans!

Bill Lee, avant le match, qui porte sa casquette des Mets de Moncton. Il a joué au baseball senior de 1984 à 1987 dans la région. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Lee a des cheveux blancs, le visage marqué par le temps et sa démarche est parfois saccadée. Mais, sur un monticule, il est encore en verve et très allumé. Il a multiplié les lancers pour forcer les frappeurs adverses à cogner la balle dans les mains de ses coéquipiers.

Lee était le point d'orgue de cette soirée organisée pour honorer la mémoire de Rhéal Cormier, cinq mois après sa mort, des suites d'un cancer des poumons.

Ils étaient 810 dans les gradins du parc Kiwanis, à Moncton, lors de cette partie hors-concours entre les Fisher Cats de Moncton et les Ironmen de Chatham.

Rhéal Cormier lance pour les Phillies de Philadelphie le 24 mai 2006 contre les Mets de New York. Sa mémoire est toujours bien vivante dans l'esprit des gens. Photo : Getty Images / Nick Laham

Avant la partie, Lee a lancé un vibrant hommage au défunt artilleur et à la région.

Rhéal est encore parmi nous. L'étoile, que vous voyez sur le drapeau acadien, c'est lui. Une citation de :Bill Lee, ancien lanceur des Ligues majeures de baseball

Pour l'occasion, les Fisher Cats ont repris leur nom d'antan, les Mets. L'organisation a remis une peinture de Rhéal Cormier, à l'époque où il jouait à Moncton.

Rhéal Cormier était trop fort pour le baseball mineur à Cap-Pelé. Il s'est rapidement retrouvé à Moncton. D'âge junior, le lanceur gaucher a été surclassé pour jouer au niveau senior avec les Mets. Photo : Radio-Canada

Les jeunes de l'Association de baseball mineur de Beaubassin-Est étaient bien représentés aux côtés des deux équipes.

Des jeunes de l'Association de baseball mineur de Beaubassin-Est. C'est dans cette région que Rhéal Cormier a vu le jour. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

C'est sur ce même terrain, dans les années 80, que Rhéal Cormier s'illustrait avec l'équipe senior de Moncton, les Mets. C'est aussi à ce moment qu'il a joué en compagnie de Bill Lee, un ancien des Expos et des Red Sox. Il a souvent dit que Bill Lee l'avait beaucoup aidé.

Bill Lee tenait à participer aux activités pour souligner la mémoire de son ancien coéquipier.

Bill « Spaceman » Lee. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

C'est comme si l'un de mes fils venait de mourir , mentionne Bill Lee, avant la partie. Je l'ai vu, à 16 ans, et c'était tout un athlète.

Un tournoi de golf

Plus d'une centaine de golfeurs ont participé au premier tournoi de golf commémoratif Rhéal Cormier. Malgré la chaleur accablante, il n'était pas question de rater cet événement. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Rhéal Cormier, après sa retraite, s'est développé une passion pour le golf. Ses amis ont organisé un tournoi commémoratif pour amasser de l'argent.

Rhéal, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup , rappelle Bob Cormier, un des ses amis et co-organisateur du tournoi.

Une fondation a été créée en son honneur. Tous les ans, des causes communautaires, qui lui tenaient à cœur, recevront un coup de pouce de l'organisation.

Au terrain de golf Fox Creek, à Dieppe, un petit pont est devenu hommage à l'ancien lanceur des ligues majeures de baseball, Rhéal Cormier. L'Acadien était passionné de golf depuis sa retraite. L'une de ses phrases fétiches, « Toujours plus haut », rappelle l'importance d'avoir des buts. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Cette année, l'argent a été remis pour une piste cyclable à Cap-Pelé, l'Hospice du Sud-est et, bien sûr, le baseball: l'Association du baseball mineur de Beaubassin-Est et l'équipe de la polyvalente Louis-J. Robichaud, de Shédiac.

La réponse de la communauté a surpris les organisateurs.

On a envoyé un courriel à des gens qu'on connaît et en moins de 24 heures, nous avions 23 équipes inscrites et aujourd'hui, nous en avons 27 , raconte Bob Cormier.

Ça montre que Rhéal était une personne importante et que les gens sont prêts à participer à ses causes , ajoute-t-il.

Plus d'une centaine de participants ont joué avec enthousiasme, malgré la chaleur, l'humidité et même la pluie, jeudi.

C'était la première fois depuis sa mort que des événements publics sont organisés pour lui rendre hommage. En mars, les restrictions sanitaires en vigueur avaient forcé la famille et les partisans à vivre leur deuil plus en privé.