Les députés de l’Estrie se préparent à la campagne électorale fédérale

La députée libérale de Sherbrooke Élisabeth Brière se dit emballée à l'idée de lancer sa campagne.

L'équipe est en place, le mobilier et tout ça, tout attend juste d'être livré au moment où on aura le cue. C'est toujours excitant de commencer une campagne, puis j'ai hâte d'entrer en contact avec les gens. J'espère qu'ils vont venir à moi, puis on verra le résultat le 20 septembre! , s’exclame la politicienne.

À lire aussi : Vers le déclenchement d'une campagne électorale fédérale dimanche

Des élections sur fond de pandémie

La pandémie reste un enjeu important pour les candidats, qui vont devoir composer avec des règles sanitaires strictes dans leur jeu électoral. Alors que la plupart des politiciens aiment le contact humain, ils devront s’adapter à la quatrième vague, explique Alain Rayes, le député conservateur de Richmond-Arthabaska.

En même temps que les rumeurs officielles sortaient qu'on tombait en élections dimanche, on avait la responsable en chef de Santé Canada qui disait qu'on était rentrés dans la 4e vague. C'est ça qui est un peu spécial du premier ministre qui décide d'aller malgré tout vers une élection à moins d'avis contraire, donc il faut faire les choses autrement, et on va tenter d'être le plus souvent à l'extérieur pour limiter les impacts , souligne-t-il.

Ça va être différent, c'est sûr, on va se plier à l'évolution de la situation sanitaire, on va se plier aux règles qu'on va suivre durant la campagne électorale , remarque quant à elle Andréanne Larouche, députée du Bloc québécois à Shefford.

La population divisée, selon les députés

Ce ne sont pas tous les députés qui croient que les citoyens seront prêts à voter le 20 septembre.

Les gens m'ont confirmé qu'ils ne voulaient pas d'élections , soutient Andréanne Larouche.

Alain Rayes abonde dans le même sens.

Les gens sont soit en vacances, soit ils sont retournés au boulot. C’est l'été, on sort des Jeux olympiques, et vous avez les jeunes familles, dont on ne parle pas beaucoup, qui préparent la rentrée scolaire. Les gens n’ont pas du tout la tête à une élection, je vous le confirme, ça va être très difficile pour tous les candidats , croit-il.

Élisabeth Brière, de son côté, est d'avis que la date du 20 septembre conviendrait aux électeurs. Rendu au 20 septembre, les gens sont en mode rentrée, puis retour au travail et tout, de ce côté-là, ça ne m'inquiète pas trop. Je me dis aussi que c'est notre devoir de citoyen, ça fait partie de notre démocratie.

Reste à voir si Justin Trudeau déclenchera bel et bien des élections dimanche.

Avec les informations de Titouan Bussiere