Ruée dans les librairies pour Le 12 août, j’achète un livre québécois

Le site leslibraires.ca regroupe les ventes en ligne de plus de 100 librairies indépendantes québécoises. Et il n’avait donc jamais vendu autant de livres en une journée, à part lors de la journée J’achète un livre québécois de l’an dernier.

Selon ce site, plus de 80 % des titres achetés étaient québécois, presque la moitié d’entre eux étaient des ouvrages de littérature, plus de 30 % des publications étaient des romans et les ouvrages pour les enfants de trois à six ans se sont particulièrement bien écoulés. D’ailleurs, c’est un livre jeunesse, Le fan club des petites bêtes d’Élise Gravel, qui a trôné en tête des ventes jeudi, deux jours après sa parution.

« Le fan club des petites bêtes », d'Élise Gravel, est publié aux Éditions les 400 coups. Photo : Facebook/Élise Gravel

On ouvrait à 10 heures et il y avait déjà une file dehors dans les deux succursales , a raconté Julie Collin, libraire chez Pantoute, à Québec, vendredi à l’émission Bien entendu.

Je suis partie à 20h55 et il y avait encore plein de monde dans la librairie. C’était la folie. Une citation de :Julie Collin, libraire

Billy Robinson, de la Librairie de Verdun,a lui aussi accueilli beaucoup de monde dans sa librairie. Selon lui, ses collègues de partout au Québec lui ont écrit pour se féliciter de la forte fréquentation.

Les chiffres des ventes réalisées jeudi dans toutes les librairies, à l’exception de celles des magasins Renaud-Bray et Archambault, seront dévoilés la semaine du 23 août par la Banque de titres de langue française (BTLF).