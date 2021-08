L’ex-directrice de la CVR supervisera les recherches sur un pensionnat ontarien

Kimberly Murray, ancienne directrice de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) du Canada, dirigera un groupe chargé de superviser et de coordonner une enquête sur les décès au pensionnat pour Autochtones Mohawk Institute de Brantford, en Ontario.

Les survivants de l'école, ainsi que le conseil élu des Six Nations de la rivière Grand, ont annoncé dans un communiqué de presse jeudi après-midi que Mme Murray avait été embauchée pour diriger un secrétariat des survivants .

J'arrive dans ce nouveau rôle avec humilité et un immense respect pour les Survivants et le travail sacré qui nous attend , a-t-elle déclaré. Son travail autour des enfants disparus et des enterrements anonymes avec la CVRCommission de vérité et réconciliation du Canada n'était ainsi que le début , a-t-elle avancé.

Mon engagement envers les survivants et leurs familles est que nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas trouvé la vérité sur l'endroit où se trouvent les enfants. Une citation de :Kimberly Murray, responsable principale de la surveillance de l'enquête sur le Mohawk Institute

Kimberly Murray a dirigé les travaux de la Commission de Vérité et Réconciliation, qui a dévoilé ses travaux en 2015. Photo : Conseil des académies canadiennes

Le Mohawk Institute a ouvert ses portes en 1828 comme externat pour les garçons de la réserve autochtone, avant d'accepter des pensionnaires et les filles en 1834. Il a fermé en 1970, ce qui en fait l'un des pensionnats les plus anciens et avec la plus grande longévité au Canada.

Aujourd'hui, le site abrite le Centre culturel Woodland Cultural, composé d'un musée et d'un centre culturel et qui organise des programmes éducatifs, notamment sur l'histoire de l'école.

Le communiqué indique que Kimberly Murray a été la première sous-procureure générale adjointe de la Division de la justice autochtone au ministère du Procureur général de l'Ontario, soulignant son expérience et sa connaissance du système des pensionnats pour Autochtones, l'utilisation de documents historiques et du paysage juridique comme un énorme atout .

Le chef élu des Six Nations, Mark Hill, a souligné l'importance d'un secrétariat apolitique, axé sur les survivants et la communauté, plutôt que de l'organiser sous la direction du conseil élu ou de tout autre organisme où la politique pourrait entraver son travail.

Soulagement et espoir

Le secrétariat sera chargé de coordonner l'enquête, de recueillir des déclarations, de collecter des documents et de mener des recherches historiques, selon les Six Nations.

Il soutiendra également les commémorations et travaillera avec les Premières Nations ainsi qu'avec les gouvernements provincial et fédéral.

Roberta Hill, une survivante de l'institut, a déclaré qu'il était difficile de trouver des mots décrivant ce qu'elle ressentait à propos de l'énorme travail à venir , ajoutant que des choses impensables s'y étaient produites.

Le Mohawk Institute fait partie des pensionnats pour Autochtones qui sont restés le plus longtemps en activité. Il a définitivement fermé ses portes en 1970. Photo : CBC/Evan Mitsui

Je pense que le soulagement et l'espoir sont parmi ceux que je partagerais , a-t-elle déclaré dans le communiqué de presse. Il est enfin temps pour nous de récupérer tous les enfants qui sont morts et sont restés inconnus - il est temps pour la justice et la responsabilité.

La police des Six Nations a déclaré le mois dernier qu'une enquête sur les décès au pensionnat serait ouverte.

La police de Brantford et la Police provinciale de l'Ontario ont toutes deux confirmé avoir reçu des demandes d'aide pour l'enquête.

Le secrétariat est également en train de mettre en place un contrôleur des droits humains autochtones et un contrôleur culturel pour superviser le travail du groupe de travail conjoint de la police et veiller à ce que les principes juridiques et les protocoles culturels autochtones soient respectés, indique le communiqué.