L’urbanisme peut atténuer les effets de la canicule

Au cours des derniers jours, plusieurs avertissements de chaleur ont été émis en Colombie-Britannique, en Ontario ou encore au Québec. Un contexte qui évoque les canicules de 2010 et 2018 qui avaient causé la mort de 66 personnes à Montréal.

Les mesures d'urgence ont depuis été raffinées, mais des progrès sont encore possibles, surtout en matière de prévention.

La Santé publique de Montréal perfectionne sa capacité à localiser les personnes vulnérables. Par exemple, d'ici un an, elles seront répertoriées dans un registre. Ce dossier est piloté par le Dr David Kaiser.

Quand on a une période de canicule qui s'approche, on peut contacter les personnes individuellement et puis cibler les interventions , assure-t-il.

Mais selon lui, la prévention est avant tout une affaire d'urbanisme, en raison des nombreux îlots de chaleur.

Transformer les quartiers pour que, peu importe la température extérieure, les gens souffrent moins à l'intérieur. C'est le principal défi pour les prochaines années , explique le Dr Kaiser.

Un point de vue que partage la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l'association québécoise des médecins pour l'environnement.

Le risque de décéder d'une vague de chaleur est deux fois plus grand dans un quartier défavorisé où il manque de couverture végétale , affirme-t-elle.

La Dre Pétrin-Desrosiers relève toutefois une amélioration depuis la canicule de 2010.

Il semble y avoir une légère baisse du taux de mortalité en 2018 par rapport à 2010. Ça peut s'expliquer par de meilleurs systèmes de surveillance, une meilleure préparation des milieux cliniques et un meilleur retraçage des personnes à risque , avance-t-elle.

Chaque canicule fait augmenter la fréquentation des urgences de 5 à 10 %.

L' INSPQInstitut national de santé publique du Québec estime que d'ici 2065, 20 000 décès en excès seront dus à la chaleur.

D'après le reportage de Vincent Rességuier