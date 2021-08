La C.-B. demande aux touristes d'éviter certaines régions en raison des feux

Avec les feux qui se propagent dans la région de l’Intérieur de la Colombie-Britannique et les vents attendus ce week-end qui pourraient empirer la situation, les autorités déconseillent les voyages dans certains secteurs de la province et demandent aux touristes d’éviter de s’y rendre.

Nous prenons cette mesure proactive pour nous assurer que les personnes vivant dans ces communautés seront en mesure d’évacuer si nécessaire, d’avoir accès à du soutien au besoin ainsi que pour la sécurité des pompiers sur place , explique le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth.

Les secteurs visés par cet avertissement : Armstrong

Spallumcheen

La réserve de la Nation Okanagan

Enderby

Certaines parties du district régional de North Okanagan

Si vous prévoyez de voyager dans ces régions, ce n’est pas le bon moment pour le faire , ajoute le ministre en soulignant que la présence de fumée et de cendres ainsi que la hausse des cas de COVID-19 sont déjà assez préoccupantes pour les communautés locales.

Si vous êtes un touriste dans ce secteur, [nous vous recommandons] de quitter maintenant. Une citation de :Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique

Ceux qui vivent dans ces régions n'ont pas à partir nécessairement, mais doivent tout de même se tenir prêts en cas d’alerte d’évacuation et évacuer immédiatement advenant un ordre.

Un total de 56 ordres d’évacuations concernant 6237 propriétés sont en cours tandis que les résidents de 27 417 propriétés à travers la province sont sur un pied d’alerte et se préparent à partir à tout moment.

De forts vents attendus ce week-end

D'importants vents sont attendus dès samedi dans la province, notamment dans la région où se trouve le feu de forêt de White Rock Lake, à l’ouest de Vernon, et devraient souffler plus fort encore dimanche avant de diminuer en début de semaine prochaine.

Si ces vents se concrétisent, ils peuvent rendre les feux particulièrement agressifs , met en garde le directeur des opérations provinciales de BC Wildfire, Cliff Chapman.

Des vents comme ceux qui sont attendus peuvent entraîner d’importantes expansions des feux, mettre à risque les lignes de contention de tous côtés et peuvent propager des étincelles qui sont susceptibles de déclencher de nouveaux brasiers.

Les 72 prochaines heures seront cruciales, indique la province qui se prépare à plus d’ordres et d’alertes d’évacuation dans les heures et les jours à venir.

Des renforts du Québec

D'importants renforts venant du Québec tenteront de soulager les 3793 pompiers épuisés par le combat des incendies qui s'étendent depuis plusieurs semaines dans la province.

La Société de protection contre les feux de forêt du Québec (SOPFEU) a annoncé vendredi le déploiement de 153 personnes, dont 60 pompiers et 80 combattants auxiliaires, en Colombie-Britannique. Ils quitteront le Québec dimanche, à destination d'Abbotsford et devraient y rester pendant 14 jours.

Selon la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , il s'agit du plus important déploiement hors Québec jamais réalisé.

La Colombie-Britannique combat actuellement 273 feux de forêt, dont 19 qui se sont déclenchés dans les dernières 48 heures.

Le service de gestion des incendies, BC Wildfire, considère 29 d’entre eux comme étant d’intérêt en raison de leur étendue ou leur proximité à des communautés.

Avec des informations de La Presse canadienne