La cuisine végétalienne serait-elle une solution à la surpêche?

En raison de l’impact de la pêche commerciale sur notre planète, les gens cherchent à manger du poisson, mais pas dans sa forme animale, selon Breanne Smart.

Breanne Smart dirige la cuisine du restaurant Mila depuis son ouverture en septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

La cheffe suit donc un processus rigoureux afin de recréer les goûts et les textures de certains aliments, comme le poisson frit : ce que nous avons découvert c’est que lorsque vous faites cuire du céleri-rave, la texture devient feuilletée .

Pour Blair Bullus, propriétaire de l’entreprise vancouvéroise Top Tier Foods, qui offre des produits à base d’algues cultivées visant à remplacer les œufs de poisson utilisés dans la confection de sushis, le changement de mentalité s’opère lentement mais sûrement.

La cuisine japonaise et l’industrie du sushi sont hautement traditionnelles. Elles entretiennent des relations avec l’industrie de la pêche depuis plusieurs décennies , explique l'entrepreneur.

Le président-directeur général de Top Tier Foods, Blair Bullus, souhaite conquérir le marché mondial du sushi avec ses produits végétaliens. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

La fondatrice et présidente-directrice générale de Save da Sea, Aki Kaltenbach, en sait d’ailleurs quelque chose. Alors qu’elle dirigeait le restaurant japonais familial, elle a adopté un mode d’alimentation végétalien.

En cherchant des substituts offerts sur le marché afin de pouvoir offrir des sushis végétaliens à ses clients, elle s’aperçoit rapidement que ces produits sont inexistants : à cette époque et encore aujourd’hui, il n’y avait pas d’option disponible, donc j’ai décidé de développer mes propres produits .

Après un an de recherche et développement, la compagnie basée à Victoria a finalement lancé son premier produit sur le marché: un saumon fumé fait à partir de carottes.

Nous utilisons neuf ingrédients et la plupart se retrouvent dans vos armoires de cuisine , affirme Aki Kaltenbach.

La fondatrice et présidente de Save da Sea, Aki Kaltenbach, souhaite que le message de sa compagnie demeure inclusif. Photo : Courtoisie / Save da Sea

Le produit est maintenant offert chez 75 détaillants en Colombie-Britannique et en Alberta, et l'entreprise envisage de l’exporter en Ontario et au Québec en septembre, pour ensuite s’attaquer au marché américain.

En quête de durabilité

Selon Aki Kaltenbach, l’industrie de la pêche elle-même reconnaît qu’il y a un problème, et que les ressources en poissons sont limitées.

Les gens recherchent des solutions qui s’éloignent de la pêche traditionnelle ou de l’aquaculture. Notre but est d’être inclusifs. Nous ne sommes pas un produit seulement pour les végétaliens. Nous croyons que si tout le monde réduit sa consommation de poisson, cela aura un impact positif , dit-elle.

Le taco au poisson du restaurant Mila est fait à base de céleri-rave. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Brigitte Gemme, éducatrice en cuisine végétalienne, se fait un devoir d’encourager les entreprises locales qui se lancent dans le développement de produits végétaliens.

Selon elle, la consommation de produits de la mer par les humains sur terre n’est absolument pas durable, et l’alimentation végétale pourrait représenter une solution intéressante.

Ici, en Amérique du Nord, on n’est pas dépendants des ressources en poisson pour notre survie et pour notre apport en protéines, avance-t-elle. On a plein d’autres options. Est-ce que ça peut être une solution permanente au problème de la surpêche? Ça ne va certainement pas tout régler, mais c’est un bon départ.

La solution des privilégiés

Le biologiste marin Daniel Pauly, connu pour ses études sur l’impact humain sur les réserves marines en poissons, rappelle qu’une diète à base de plantes représente une pratique quotidienne pour un petit groupe d’initiés, et surtout de privilégiés.

Selon lui, le reste de la population mondiale et canadienne ne peut se permettre que les produits bon marché et facilement accessibles.

Il faudrait que ces aliments aient des avantages distincts au niveau de la disponibilité et surtout au niveau du prix, mais nous n’y sommes pas encore , soutient-il, tout en rappelant que ce sont avant tout des produits fins qu'on tente de recréer : du saumon par exemple... pas des sardines .

Contrairement aux mammifères, les gens auraient également tendance à ressentir moins d’empathie envers les poissons. L’idée de sauver des poissons pour qu’ils puissent vivre tranquilles dans l’eau, la plupart des gens n’arrivent pas à concevoir ça . La question éthique se pose donc plus difficilement, selon lui.