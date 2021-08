Quelques enjeux à surveiller aux élections fédérales en Colombie-Britannique

L’environnement - un dossier chaud en Colombie-Britannique

Le gouvernement libéral se veut un champion dans ce domaine avec des investissements dans les énergies vertes et une augmentation de la taxe sur le carbone. Le fait que le chef conservateur Erin O’Toole propose lui aussi un système de tarification du carbone enlève un peu la force du programme libéral, selon le maître de conférence en sciences politiques à l’Université Simon Fraser, Sanjay Jeram.

Je crois que l’environnement a tendance à se tailler une place importante dans les débats en Colombie-Britannique, plus qu’ailleurs au Canada , dit-il.

En matière de composant de l'économie, l'environnement est énorme et de plus les gens ont une fierté par rapport à l’environnement en Colombie-Britannique. D’ailleurs, c’est inscrit dans la devise de la province , souligne-t-il.

Les garderies abordables - un possible atout pour les libéraux

Justin Trudeau veut signer des ententes avec les provinces pour financer des services de garde abordables, ce qu’il a réussi à faire avec le premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique, John Horgan, en juillet. Le gouvernement Trudeau veut investir 30 milliards de dollars sur cinq ans à cette fin.

Je crois que le sujet des garderies est tangible et important, surtout en ce qui a trait au grand Vancouver, dit Sanjay Jeram, soulignant que la population de la métropole est plutôt jeune.

Je crois que [les libéraux] peuvent profiter de cet enjeu, étant donné que pour les milléniaux et les générations encore plus jeunes, le coût de la vie est déjà très élevé, et ils voudraient pouvoir commencer une famille d’une manière stable et abordable , dit-il.

Les chefs des quatre principaux partis politiques fédéraux : Justin Trudeau, Annamie Paul, Jagmeet Singh, Erin O'Toole Photo : Radio-Canada

Les enjeux autochtones

Les dossiers qui touchent les communautés autochtones pourraient gêner les libéraux, à qui on reproche de ne pas avoir effectué des changements concrets dans le dossier, par exemple en ce qui a trait à leurs promesses concernant l’eau potable dans les communautés autochtones.

Justin Trudeau a fait face à beaucoup de critiques durant son mandat pour ne pas avoir fait bouger les choses à cet égard. Il faudra voir s’il arrivera à écarter la critique, ou si elle découragera certains électeurs progressistes , dit Sanjay Jeram.

Le grignotage du NPD

Le professeur en sciences politiques croit que le Nouveau Parti démocratique (NPD) risque de grignoter dans le vote libéral dans certaines circonscriptions du Grand Vancouver, ce qui pourrait profiter aux conservateurs.

On n'a pas l'impression que les conservateurs seront plus forts en Colombie-Britannique qu'ils l'ont été la dernière fois, dit le politologue.

Mais je suis certain que les conservateurs regardent de près certaines circonscriptions qu'ils ont perdues aux dernières élections en pensant que le NPDNouveau Parti démocratique s'emparera d'une part du vote libéral [...] alors ceci pourrait s'avérer très intéressant , croit Sanjay Jeram.

En ce moment, la 43e législature est composée de 155 députés libéraux, 119 conservateurs, 32 bloquistes, et 24 néo-démocrates. On y retrouve également deux députés verts et cinq indépendants.