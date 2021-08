La domination du roman sur les autres genres littéraires dénoncée par Daphné B.

On va beaucoup plus parler [dans les médias] du roman que des autres genres. On va avoir beaucoup plus de prix décernés aux romans , a expliqué Daphné B. à Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle pour l’émission Le 15-18.

C’est comme si ça nous indiquait qu’on donnait plus de valeur collectivement, en tant que société, à un genre qu’à un autre , a ajouté celle dont le nom complet est Daphné Beaudoin-Pilon.

Pour une reconnaissance égale de tous les genres littéraires

Dans sa lettre, l’autrice dénonce donc la plus grande visibilité médiatique accordée aux romans et le fait que les prix littéraires récompensant les romans sont plus nombreux, mais aussi mieux dotés.

Si le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) commandite à raison de 10 000 $ le roman gagnant, les autres catégories bénéficient de bourses jusqu’à trois fois moindres, notamment parce qu’elles sont subventionnées par des commanditaires avec des moyens plus modestes. Pourquoi est-ce que le CALQ, un organisme appartenant à l’État et consacré à la promotion des arts, commandite le roman plus que d’autres genres littéraires ? , s’interroge-t-elle.

Des livres parfois difficiles à classer

Selon Daphné B., cette hiérarchie des genres littéraires reproduit des systèmes de domination. Bien souvent, cette codification sert à exclure des voix. Elle délégitime les prises de parole plus difficiles à circonscrire, les textes fuyants, difformes, qui vont au-delà de nos horizons d’attente traditionnels. Si on trouve qu’un livre ne correspond pas à telle ou telle catégorie, c’est un excellent moyen de l’écarter du discours critique, médiatique, mais aussi… d’invalider sa candidature à un quelconque prix littéraire.

Maquillée est un livre hybride dans lequel l’autrice mélange l’essai, le récit personnel et la poésie pour explorer la question du maquillage. C’est une forme littéraire beaucoup exploitée par des féministes, ou des personnes noires, marginalisées, parce que c’est une façon de remettre en question les canaux littéraires et les hiérarchies , a-t-elle expliqué en entrevue.

Son éditrice elle-même a voulu classer Maquillée dans la catégorie des romans. Elle voulait bien faire. [...] Elle savait d’emblée que le roman a beaucoup plus d’écho médiatique et qu’on lui réserve une place de choix.

Sorti à l’automne dernier, Maquillée va faire l’objet d’une version en anglais. Daphné B. travaille aussi à adapter Maquillée pour la France et elle prépare également un recueil de poésie pour un lectorat adolescent.