Le corps d’un homme repêché dans les eaux de la Sablière Vanier

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a fait appel aux plongeurs de la Sûreté du Québec pour retrouver l'homme.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau a été avisé jeudi soir, aux alentours de 20 h 50, de la disparition d'une personne à cet endroit.

La porte-parole de la police de Gatineau, Andrée East, souhaite rappeler aux citoyens qu'il est important de respecter la propriété privée de la Sablière, y compris pour une question de sécurité.

C’est un terrain privé. Donc, comme on ne voudrait pas que les gens viennent sur notre terrain privé, on ne devrait pas s’aventurer sur le terrain privé d’une autre personne. Pourquoi? Parce qu’il y a des dangers. Premièrement, il n’y a pas de surveillance au niveau de la Sablière. Ce n’est pas comme si on allait sur une plage, ici à la ville, qui est surveillée par des sauveteurs, des gens qui sont là pour nous aider en cas de besoin, si quelque chose de malheureux se produit. Donc, il faut être conscient de ça. On met notre sécurité à risque et en plus, on se retrouve sur le terrain d'une autre personne.

Le SPVG a été avisé jeudi soir, aux alentours de 20 h 50, de la disparition d'une personne à cet endroit. Photo : Christian Milette

La Société de sauvetage du Québec ajoute qu'il est important de se baigner dans un environnement sécuritaire et de porter une veste de flottaison si on doute de ses compétences comme nageur.

Je ne veux pas tout interdire comme organisation, c’est clair , dit le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins. Au contraire, je veux que les gens puissent avoir du plaisir avec l’eau. Et ce plaisir-là doit se faire justement en suivant des règles de sécurité, comme ne jamais se baigner seul, porter sa veste de flottaison lorsqu’on n’est pas sûr de l’environnement dans lequel nous sommes et qu’on n’a surtout pas la capacité de dire qu’on est bon nageur.

