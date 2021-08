Les prochaines élections fédérales seront sans précédent, pandémie oblige

Les élections fédérales devraient être déclenchées dimanche et les équipes des candidats se préparent. Car il s'agit d'une campagne électorale sans précédent, en pleine pandémie et alors que s'amorce une quatrième vague de COVID-19. Rien pour faciliter la tenue d'un scrutin qui coûtera plus de 600 millions de dollars aux Canadiens.