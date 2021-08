Quatre nouveaux cas de COVID-19 signalés à Terre-Neuve-et-Labrador

Deux individus de moins de 20 ans et un de plus de 20 ans ont été déclarés positifs à la maladie dans l’est de Terre-Neuve, au retour d’un voyage hors du Canada.

Après un voyage ailleurs au Canada, une personne dans la soixantaine a quant à elle été déclarée positive dans la région de Labrador-Grenfell.

Il y avait vendredi 7 cas actifs de COVID-19 connus des autorités de santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador.

Une de ces personnes, membre d’équipage d’un navire qui était ancré au large de Bay Bulls, est toujours hospitalisée.

Deux personnes se sont récemment rétablies après avoir contracté la COVID-19, a indiqué vendredi le gouvernement provincial, incluant un individu qui était soigné à l’hôpital.

Il s’agit d'un membre d’équipage du Princesa Santa Joana, un navire portugais qui était amarré dans la baie de la Conception plus tôt cet été.

Selon les statistiques communiquées plus tôt cette semaine, plus de 65 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu les deux doses recommandées, et près de 85 % de la population admissible a reçu sa première dose.