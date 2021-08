Listuguj pourra pêcher et vendre du homard en septembre prochain

L’accord conclu entre le Gouvernement mi’gmaq de Listuguj et Pêches et Océans Canada concerne les six détenteurs de permis de la sous-zone 21B, ce qui inclut cinq pêcheurs autochtones et un allochtones.

Ce projet-pilote découle de l’entente de réconciliation et de reconnaissance des droits de pêche survenue au printemps entre le ministère et Listuguj.

Les autochtones de Listuguj effectuent, depuis une vingtaine d'années, une pêche alimentaire et sociale. Les prises sont distribuées à la communauté, mais Listuguj réclamait qu’une partie de cette pêche rituelle puisse être légalement vendue afin de rembourser leurs frais. Ce sera le cas.

Pour des raisons d’équité, le ministère explique que le pêcheur allochtone de la zone obtiendra les mêmes droits que la flottille de Listuguj.

Le directeur de secteur pour Pêches et Océans Canada en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, Érick St-Laurent, parle d’une entente historique. C’est une entente qui démontre à toute la population la volonté de notre ministère et du gouvernement d’aller de l’avant avec une réconciliation sérieuse avec les Premières Nations, d’être à l’écoute de leur besoin, de leur vision, de leur volonté de cogestion et d’une cohabitation harmonieuse avec les différentes populations du territoire.

Le chef de la Première Nation de Listuguj, Darcy Gray, se réjouit de cet accord survenu à la suite de discussions qu’il qualifie d’un peu surprenantes compte tenu de l’historique. Vraiment, ça change les affaires entre nous et le MPO. On est parti de loin pour arriver à aujourd’hui. C’est une grande étape pour nous. Je pense que les autres communautés vont être intéressées par ça aussi.

Un plan de pêche pour la sous-zone 21B

La pêche automnale au homard est un enjeu important pour les homardiers. C’est un moment de l’année où le homard, qui vient de terminer sa mue, commence un nouveau cycle. Le homard est affamé et les prises automnales sont nettement plus importantes qu’au printemps.

Érick St-Laurent assure toutefois que l’effort de pêche sera étroitement surveillé et que la collaboration avec la nation de Listuguj est excellente. On connaît bien la pêche, on connaît bien la ressource, on fait des projets scientifiques, des travaux scientifiques entre les scientifiques de l’IML [NDLR L’Institut Maurice-Lamontagne] et des responsables de la nation. Donc, on est à même de bien prendre les décisions pour s’assurer d’une bonne gestion.

Un homard dans le fond de l'eau Photo : Radio-Canada

La gestion de la sous-zone 21B sera donc différente de celle qui prévaudra pour le reste des homardiers gaspésiens, y compris les flottilles des autres bandes autochtones.

Concrètement, l’accord prévoit déjà que les détenteurs de permis perdront sept jours de pêche printanière pour une journée de pêche automnale.

Certains autres détails de gestion de la pêche sont encore à déterminer, indique M. St-Laurent. Maintenant, on se met à la table de travail avec eux [NDLR les homardiers de Listuguj], avec le pêcheur non autochtone de cette sous-zone pour définir ensemble les mesures de gestion, le plan de pêche et comment on va y aller pour la prochaine saison.

Le chef Darcy Gray indique que des discussions doivent aussi avoir lieu dans la communauté, avec les pêcheurs concernés. Listuguj cherchera, dit-il, un équilibre entre pêche de subsistance, pêche automnale et pêche printanière. Combien de gens veulent pêcher pendant l’automne et qu’est-ce qui va rester au printemps. Comment on va le faire et le gérer et trouver une balance entre les deux saisons , commente le chef de Listuguj.

Des homardiers mécontents

Le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie s’oppose catégoriquement à l’ouverture de la pêche automnale, même petite, même dans une sous zone.

L’organisme, qui travaille depuis des années à réguler l’effort de pêche pour assurer la pérennité de la ressource, s’inquiète des impacts négatifs que pourraient avoir sur le homard deux saisons de pêche dans la même année.

Le Regroupement, qui déplore le fait de ne pas avoir été consulté, indique avoir tout de même fait part de ses craintes au ministère.

Le porte-parole du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O'Neil Cloutier. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Le directeur général du Regroupement, O'Neil Cloutier, juge qu’Ottawa fait fi de ses propres règles de conservation et de protection de la ressource.

Le Regroupement rappelle que la ministre des Pêches, Bernadette Jordan, avait indiqué en mars que les ententes avec les autochtones devraient respecter les saisons de pêche. C’est déroutant de voir que la ministre change d’opinion sans avertir personne et nous met devant le fait accompli , commente O’Neil Cloutier.

Il est évident, d'après le porte-parole des pêcheurs, que la pression de pêche sera plus importante dans la sous-zone ciblée.

La pêche, dans le sud-ouest de la Baie-des-Chaleurs, dit-il, est plus difficile au printemps en raison de l’apport important en eau douce des grandes rivières à saumon. Les homards se font rares en début de saison.

La division entre deux saisons augmenterai les prélèvements, estime M. Cloutier. Les captures vont être meilleures dans une zone où il est démontré que la biomasse est moindre. Ils vont pêcher durant la meilleure période du printemps et ils vont pêcher dans la période faste de la pêche au homard.

D'autres demandes?

Nous, on réclame une loi pour tous, une pêche pour tous avec un plan de pêche, une saison pour tous. Une citation de :O'Neil Cloutier, directeur du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

Il estime que l’entente avec Listuguj crée aussi un dangereux précédent et suscite d’autres demandes. Ça va s’étendre. On va avoir un sérieux problème.

Le fait qu’un pêcheur ait obtenu les mêmes avantages que les pêcheurs autochtones de Listuguj ne le rassure pas, surtout si Ottawa multiplie les ententes comme celles de Listuguj. Qu’est-ce qui va empêcher les pêcheurs blancs de demander les mêmes accès? On rentre dans une pente très glissante.

Ces éventuelles demandes ne viendront pas de Listuguj, assure Darcy Gray. On ne pêche pas dans les autres zones.

Débarquement de homards sur le quai de L'Anse-à-Beaufils, en Gaspésie Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Érick St-Laurent réfute aussi cet argument pour la Gaspésie. Pour ce qui est des autres nations du territoire, elles exercent leurs droits de pêche au printemps comme l’ensemble des pêcheurs commerciaux. Présentement, on n'est vraiment pas à un moment où on peut imaginer avoir des demandes similaires.