Après avoir été présentées en version simplifiée l’an dernier, les régates sont de retour dans une formule similaire à celles organisées avant la pandémie.

Ça fait vraiment du bien de voir du monde et de se rassembler sur l’eau tout en respectant les consignes sanitaires , souligne le directeur des régates Écovoile, Laurent-David Beaulieu.

Le directeur des régates Écovoile, Laurent-David Beaulieu Photo : Radio-Canada

L’événement attire des participants de partout au Québec, curieux d’affronter les eaux salées du Saint-Laurent.

Les endroits comme ça, où les gens sont dynamiques pour la voile, sont assez rares , note François Jacques, un participant originaire de Québec qui navigue à bord de sa Formule 18 polonaise.

On espère qu’il y aura du vent. Et gagner? On apprend plus à perdre qu’à gagner , philosophe-t-il.

Le public est invité à assister de la berge aux compétitions. Elles pourront d'ailleurs être observées de différents points de vue.

Une dizaine de départs seront donnés samedi et dimanche.

Avec les informations de Roxanne Langlois