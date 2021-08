« Le Canada est notre rêve et devenir Canadiens est notre rêve. Six ans après tout ce que nous avons vécu, cela reste encore notre rêve », affirme haut et fort Christian Giampietro, qui tente d’obtenir son statut de résident permanent au Canada avec sa conjointe, Lorenza Granchelli.

En entrevue à Radio-Canada, le couple affirme avoir dépensé près de 25 000 $ en frais d’immigration depuis 2014 alors que tous deux travaillaient au salaire minimum.

Je ne peux pas survivre ainsi. Le gouvernement me tue lentement et avec beaucoup de douleur. Une citation de :Christian Giampietro, demandeur de résidence permanente au Canada

Une lutte depuis 2014

Arrivée à Calgary en 2014, Lorenza Granchelli avait obtenu un permis vacances-travail du gouvernement fédéral alors que son mari, Christian, était un visiteur.

Le couple a pensé que ses chances d'obtenir une résidence permanente seraient meilleures s'il soumettait une demande à travers le Programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan.

Ils se sont donc rendus à Saskatoon et ont obtenu des permis de travail. Lorenza a obtenu un emploi comme boulangère. Christian a déniché un emploi dans la construction.

En 2018, ils soumettent officiellement leurs demandes de résidence permanente. En mai 2019, ils sont appelés à faire des examens médicaux, l’une des étapes importantes dans cette procédure d’immigration. Ils obtiennent leurs résultats en février dernier.

Entre le moment des tests et des résultats, Mme Granchelli a perdu son emploi en raison de la pandémie de coronavirus et son statut de travailleuse qualifiée a expiré. Le statut de Christian Giampietro a aussi expiré, car il dépendait de celui de sa femme.

Privés d’emplois et d’assurance maladie, ils ont puisé dans leurs poches pour trouver une assurance privée.

Acculés au pied du mur financièrement, ils ont soumis une demande pour un visa de visiteur dans l’espoir de prolonger leur séjour au Canada.

À l’heure actuelle, ils habitent dans la maison d’un ami à Calgary en attendant des réponses d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Le télétravail a ralenti le processus d'immigration

Dans un courriel à Radio-Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) confirme que le statut de résidents temporaires du couple italien est venu à échéance en juin 2020.

Le conseiller en relation avec les médias chez IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada , Rémi Larivière, explique la lenteur du processus par la pandémie de coronavirus.

Il ajoute que le statut de plusieurs demandeurs est au ralenti puisque de nombreux fonctionnaires ont travaillé de la maison au cours de la dernière année.

Nous traitons les demandes aussi rapidement que possible. Nous faisons également de grands progrès dans le traitement virtuel d'un plus grand nombre de demandes, tout en mettant l'accent sur la sûreté et la sécurité. Nous avons fait de nombreux efforts pour aider les employés à travailler à distance. Nous avons également revu certaines politiques et explorons d'autres moyens de nous adapter à la situation actuelle et de créer la flexibilité nécessaire pour répondre aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons maintenant , écrit Rémi Larivière.

Avocat en immigration basé en Saskatchewan, Matt Sirois note cependant que le traitement des dossiers par IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada s’est accéléré au cours des deux ou trois derniers mois.

Sans commenter leur dossier en particulier, Matt Sirois affirme que certains demandeurs se trouvent dans une situation semblable à celle de Christian Giampietro et Lorenza Granchelli.

Le couple n'a que très peu de nouvelles sur leur statut. La dernière fois que Mme Granchelli a pu discuter avec un représentant du bureau de l'Immigration, confie-t-elle, on lui a dit qu’elle devait restaurer son statut d’immigration le plus rapidement possible.

Avec les informations de Mercia Mooseely