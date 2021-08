Le niveau de la rivière Seine inquiète des Manitobains.

Éric Lemoine est préoccupé par le niveau de la rivière Seine, qui traverse les municipalités de Sainte-Anne, La Broquerie, Lorette et sillonne la campagne jusqu'à Winnipeg.

Éric Lemoine a vécu presque toute sa vie au bord de la rivière. J’ai passé tellement de temps à jouer dans la Seine, faire du canot et tout ça, ça a contribué à la personne que je suis maintenant , affirme-t-il.

C'est dans cet état esprit qu’il a décidé de collecter des fonds pour l'organisme Sauvons notre Seine. Une partie du montant déjà obtenu, soit 1000 $, a été versé à l'organisme.

Grâce à sa collecte de fonds, Éric Lemoine a pu donner un chèque de 1000 $ à l'organisme Sauvons notre Seine. Photo : Anita Moyse

Pour le musicien, cette initiative est venue tout naturellement se greffer à sa passion pour la musique, son amour pour la communauté franco-manitobaine et son admiration pour la nature.

J’adore la musique et j’ai toujours été fasciné par la chanson Histoire d’antan de Gérard (Ziz) Jean , explique-t-il.

Je pense qu’il y a aussi un lien entre cette chanson-là et la francophonie. C’est devenu un hymne pour les Franco-Manitobains, avec la rivière Seine aussi qui passe à travers de nombreuses communautés francophones avant qu’elle se déverse dans la rivière Rouge à Saint-Boniface.

Pour la bénévole Josée-Anne Le Dorze, qui est aussi ancienne membre du conseil d'administration de Sauvons notre Seine, la rivière Seine est un bijou à Winnipeg .

Elle a grandi dans la capitale manitobaine, mais c’est seulement en 2017 qu’elle a découvert véritablement la beauté de la rivière Seine, raconte-t-elle. Et depuis, elle milite pour faire connaître cette merveille manitobaine.

Josée-Anne Le Dorze est bénévole et ancienne membre du conseil d'administration de Sauvons notre Seine. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Quand je marche le long de la rivière Seine, et je vois les niveaux d’eau si bas, c’est vraiment triste, ça me fait mal au cœur, mais ça me rappelle qu’on fait face à une urgence climatique.

Le biologiste et professeur à la retraite, Fernand Saurette, affirme que le niveau de la rivière n’a jamais été aussi bas.

La sécheresse extrême semble être la cause principale de ce phénomène, dit-il, mais le fait que plusieurs personnes puisent plus d'eau de la rivière pour leurs jardins ou leurs gazons contribue aussi à assécher la Seine.

Mais c'est la faune qui souffre le plus de la situation, ajoute-t-il, en particulier les poissons et insectes aquatiques que l’on trouve dans l’eau et qui sont, en ce moment, parfois coupés du cours d’eau .

Le niveau de la rivière Seine inquiète des Manitobains. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Ils ne peuvent pas naviguer aussi bien s’il y a une interruption dans le cours d’eau, et à ce moment-là ils sont prisonniers dans l'étang , explique Fernand Saurette.

D'après le biologiste, cela peut entraîner des effets néfastes pour la Seine, car la pollution de la rivière ne varie pas, mais devient plus concentrée en raison du manque d’eau, alors les algues vont pousser encore plus vite et les animaux vont manquer d’oxygène dans l’eau parce qu'il n'y a plus autant d'eau et davantage de polluants.

Le seul avantage que remarque le biologiste c’est qu’il est maintenant plus facile de nettoyer les berges de la rivière Seine à pied.

Fernand Saurette reste optimiste au sujet de la rivière qui, croit-il, reprendra son cours normal en automne avec les prochaines précipitations. Par contre, si les conditions de sécheresse se maintiennent et qu'il y a peu de la neige l’an prochain, il suggère que des réglementations plus sévères soient mises en place pour protéger la rivière et la vie qu’on y trouve.