Alerte d’orages violents en Outaouais, à Ottawa et dans l'est ontarien

Les secteurs de Prescott et Russell et de Ville d'Ottawa Nord-Kanata-Orléans sont concernés, ainsi que, en Outaouais, ceux de Papineauville-Chénéville et de la rivière du Lièvre.

L'alerte a, en revanche, été levée pour les secteurs de Gatineau, de Low-Wakefield et de la réserve Papineau-Labelle.

Les météorologues d’Environnement Canada surveillent un orage violent pouvant produire des rafales très fortes et de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de cinq cents . Les rafales pourraient atteindre jusqu’à 110 km/h.

Cet orage violent est situé près de Templeton et se déplace vers l'est à 45 km/h, indique Environnement Canada.

Les régions touchées incluent Thurso, Rockland, parc national de Plaisance, Plaisance, Masson-Angers, Buckingham, Clarence, Wendover et Rockdale, est-il précisé.