D’ex-soldats reprochent au Canada d’abandonner ses alliés afghans

Les talibans l’ont promis : ils vont faire le ménage dans tous ceux qui ont aidé les Canadiens ou les Américains , rappelle Claude Lavoie, un retraité des Forces armées canadiennes qui a passé 14 mois en Afghanistan.

Le sort des soldats afghans l’inquiète particulièrement. M. Lavoie raconte avoir eu le cœur fendu après avoir reçu le courriel d’un sergent-major afghan l’implorant de venir le sortir de là . Il aimerait qu’Ottawa déploie autant d’efforts à le secourir qu’il n’en a mis pour venir en aide aux interprètes afghans.

Là-bas, les plus à risque, ils le savaient, c’étaient les interprètes et puis on a pallié en ramenant les interprètes au pays [...] Bien là, on se demande pourquoi ils laissent tomber maintenant ceux qui se sont vraiment battus sur la ligne, à nos côtés, qui nous ont fait découvrir le potentiel de l’Afghanistan, le potentiel de l’armée afghane , s'interroge le retraité.

L'ex-militaire Claude Lavoie aimerait que le Canada en fasse davantage pour venir en aide aux Afghans qui ont l'ont appuyé dans sa mission militaire. Photo : Radio-Canada

Jacques Boucher a passé 34 ans dans l'Armée canadienne et a été déployé à trois reprises en Afghanistan. Il est convaincu que le Canada a les moyens de secourir les Afghans qui ont soutenu ses efforts dans le pays et qui assistent impuissants à l’avancée apparemment irrésistible des forces talibanes.

S’ils sont capables de sortir le monde de l’ambassade, ils sont capables [...] de les sortir [eux aussi] Ils savent c’est qui qui a travaillé pour le Canada , insiste M. Boucher.

J'en pleure la nuit

Au-delà du sort des Afghans qui ont appuyé les Occidentaux, c’est l’avenir du pays entier qui inquiète les vétérans canadiens. Jonathan Ouellet a servi plusieurs mois en Afghanistan. Le retrait des troupes alliées et le retour en force des talibans lui donnent une impression de travail inachevé.

J’en pleure la nuit [...] On a tellement aidé de gens. On est allé porter ce qu’ils appellent des welfare packages [...], on est allé donner des soins médicaux [...] on est allé porter des ballons de soccer à des places. On était là, comme : "Regardez, on va vous aider, on va faire de quoi de sympathique", puis la finalité n’est pas là , déplore l’ex-militaire.

Des véhicules de la police et de l'armée afghane sont stationnés aux abords de la base de Kandahar au moment où les combats avec les talibans se poursuivent. Photo : Associated Press / Sidiqullah Khan

Le gouvernement Trudeau affirme travailler 24 heures sur 24 pour aider le plus grand nombre possible de citoyens afghans admissibles à un rapatriement.

20 000 réfugiés afghans

Vendredi, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, a annoncé que le Canada accueillera 20 000 réfugiés afghans.

Il a indiqué que les femmes, les journalistes, les défenseurs des droits de la personne, les membres de la communauté LGBT et les familles d'interprètes afghans déjà installés au Canada faisaient partie des groupes prioritaires.

Selon Ottawa, plus de 800 Afghans qui ont soutenu la mission canadienne au cours de la dernière décennie ont jusqu'ici été rapatriés au pays.

