André Tourigny et la fierté de marcher dans les pas de Pat Burns

Le principal intéressé n’aurait jamais cru être associé de si près au défunt entraîneur-chef qui a dirigé plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), remportant au passage la Coupe Stanley, en 2003, au New Jersey.

Si tu m’avais dit qu’un jour que je serais président d’honneur du tournoi, je t’aurais demandé combien j’ai payé pour ça. Pat Burns, je le regardais coacher dans la LNHLigue nationale de hockey , il a été une inspiration pour moi. Une citation de :André Tourigny, président d’honneur du tournoi

De penser qu’aujourd’hui, je vais participer au tournoi Pat Burns et que je vais diriger dans la LNHLigue nationale de hockey , c’est énorme , de constater celui qui a pris les commandes des Coyotes le 1er juillet, délaissant ainsi un énorme contrat avec Hockey Canada.

Aux médias de l'Arizona, Tourigny s'est décrit comme un homme passionné qui apporte beaucoup d'énergie (Archives). Photo : tirée de Twitter/@ArizonaCoyotes

Or, pour le président de la fondation et fils de Pat Burns, Jason, il était tout naturel et amplement mérité qu’André Tourigny soit le président d’honneur de l’événement qui permet à l’organisme de remettre, chaque année, environ plus de 30 000 $ en bourses à la relève des entraîneurs de l'Outaouais.

Le parcours d’André est ce que l’on valorise à la fondation. Il est un bel exemple du message qu’on veut envoyer aux entraîneurs de la relève, c’est de travailler et de ne jamais lâcher. André est un bel exemple, il a fait son chemin, un peu comme mon père l’a fait , a dit Jason en hommage à son père décédé en 2010 des suites de son troisième cancer.

Vivre l’aventure en solitaire

Lors de son premier séjour comme adjoint dans la LNHLigue nationale de hockey , André Tourigny avait trimballé sa famille à ses côtés lors de ses deux saisons au Colorado et de son année à Ottawa.

Cette fois, il vivra son premier baptême comme entraîneur-chef loin de ses proches. Sa femme demeurera en Outaouais comme infirmière à l’Hôpital de Gatineau. Leur fille étudie au Collège Algonquin et leurs jumeaux feront le saut à l’université. Jean-Philippe, un gardien, jouera à l’Université d’Ottawa tandis que Félix, un attaquant, sera à l’Université McGill.

La famille va rester ici, et je vais aller faire du hockey en gougounes , a-t-il illustré.

La pandémie de COVID-19 a peut-être privé André Tourigny d'un championnat dans la OHL au printemps 2020. Les 67 d'Ottawa étaient alors une machine bien huilée (Archives). Photo : Valerie Wutti

Nombreux changements en Arizona

André Tourigny s’envolera très bientôt à Scottsdale, en Arizona, à l’aube de son premier camp d’entraînement. Depuis qu’il y a mis les pieds pour officialiser son embauche, le visage de l’équipe a considérablement changé.

Le directeur général, Bill Armstrong, a échangé ses deux gardiens de but, l’attaquant Conor Garland et le capitaine Oliver Ekman-Larsson sous d’autres cieux. En retour, les Coyotes ont mis la main sur un lot de vétérans et beaucoup de choix de repêchage.

Clayton Keller est l'un des jeunes joueurs qui vont bénéficier de l'ajout de vétérans, selon André Tourigny (Archives). Photo : The Associated Press / Jeff Roberson

Ces mouvements de personnel ont beaucoup plu au nouveau chef d’orchestre qui est heureux de commencer son mandat avec un vestiaire mariant jeunesse et expérience.

Ce qui ressortait beaucoup des Coyotes dans le passé, c’est un manque de leadership. C’est énergisant de voir qu’on aura un bon noyau de vétérans [quelques-uns] qui ont gagné la Coupe Stanley, qui vont entourer nos jeunes leaders en devenir.

Le pilote qui possède une décennie de hockey junior derrière la cravate, de Rouyn-Noranda à Ottawa en passant par Halifax, a bon espoir de voir les Andrew Ladd, Antoine Roussel, Anton Stralman et Jay Beagle montrer la bonne voie aux Clayton Keller, Lawson Crouse, Christian Dvorak et Jakob Chychrun.