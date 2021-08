Tramway de Gatineau : prochaine étape, un financement fédéral?

Ce tramway doit relier Gatineau et le centre-ville d’Ottawa, via le pont du Portage.

Dans un communiqué diffusé vendredi, la CCNCommission de la capitale nationale indique avoir mené une analyse et, après des consultations avec des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux, de même qu’avec d’autres parties prenantes , recommandé au gouvernement fédéral l’option en surface, souhaitant que le tramway circule sur la rue Wellington, à Ottawa.

Compte tenu des nombreux projets en cours dans la région de la capitale du Canada, le projet de tramway interprovincial proposé sur la rue Wellington est une occasion unique de mettre en valeur le caractère naturel et culturel de la capitale du Canada pour les générations à venir, et de contribuer grandement à l’amélioration des réseaux municipaux de transport en commun d’Ottawa et de Gatineau , déclare le premier dirigeant de la CCNCommission de la capitale nationale , Tobi Nussbaum.

En janvier dernier, le conseil d’administration de la CCNCommission de la capitale nationale avait déjà donné son appui au nouveau lien de transport en commun, approuvant une recommandation privilégiant l’option du tramway en surface de la Société de transport de l'Outaouais (STO) le long du boulevard de la Confédération, via le pont du Portage et sur la rue Wellington à Ottawa .

Le député libéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus (Archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Gohier

En entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau, le député de Hull-Aylmer et Secrétaire parlementaire du premier ministre, Greg Fergus, a validé le choix de la CCNCommission de la capitale nationale .

C’est vraiment un grand pas en avant. [...] Pour moi, le choix de la rue Wellington, c’est un choix éclairé, car ça va permettre que la facture soit moins chère et puis ça donne plus de souplesse pour placer les arrêts. C’est la meilleure décision et maintenant, avec cette annonce, la STOSociété de transport de l'Outaouais et le ministère des Transports du Québec vont pouvoir se concentrer sur cette option. [...] Je suis content que la CCNCommission de la capitale nationale ait fait son choix.

La recommandation de la CCNCommission de la capitale nationale au gouvernement fédéral marque une nouvelle étape dans ce projet. La prochaine, décisive et attendue, sera celle de son financement.

Le gouvernement provincial a déjà manifesté son intention de financer le projet à 60 %. Jusqu’ici, le gouvernement fédéral s’est contenté d’un accord de principe.

Vendredi, dans le communiqué de la CCNCommission de la capitale nationale , la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna a semblé aller un peu plus loin.

Le gouvernement du Canada appuie pleinement le tramway de Gatineau et est satisfait de la recommandation de la CCNCommission de la capitale nationale de relier en surface, par tramway, l’ouest de Gatineau au centre-ville d’Ottawa. Cela nous permettra de continuer à travailler avec le gouvernement du Québec et la Ville de Gatineau pour faire avancer cet important projet.

M. Fergus dit espérer arriver à une entente financière très prochainement .

Le tunnel, option préférée de la Ville d’Ottawa

L’option d’un tunnel, également envisagée par la STOSociété de transport de l'Outaouais , aurait coûté près d’un milliard de dollars de plus que l’option en surface.

Le passage en souterrain sous la rue Sparks était toutefois le choix souhaité par la Ville d’Ottawa. Son comité des transports en commun y avait donné son aval, en décembre.

La motion approuvée par les conseillers d’Ottawa incluait toutefois que l’option en surface sur la rue Wellington pourrait être prise en considération si le financement adéquat de la part du gouvernement fédéral n’est pas au rendez-vous.

Vendredi, la Ville d’Ottawa a indiqué, dans une déclaration écrite, être activement engagée avec la STOSociété de transport de l'Outaouais et les autres agences qui font partie de ce projet .

Le personnel continuera à travailler avec les partenaires au fur et à mesure que le projet avance dans les prochaines phases, qui évalueront davantage le trafic, le transit et d'autres considérations clés , indique la Ville.

Avec les informations de CBC et Jean-François Poudrier