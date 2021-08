Québec investit 2M$ pour former 195 étudiants en forage minier

L’aide financière permettra aux étudiants d’obtenir un salaire de 15 $ de l’heure pendant leur formation de 600 heures.

Ils alterneront entre une semaine d’apprentissage sur une foreuse-école au Centre de formation professionnelle de Val-d’Or et une semaine en entreprise, où ils seront jumelés à un employé-compagnon.

Les entreprises Machines Roger International, Forages Rouiller, Forage G4 et Forage Orbit Garant bénéficieront du programme en accueillant les participants à cette formation.

Pénurie de travailleurs

Cet appui de Québec vise à combler le besoin grandissant de main-d’oeuvre en forage que vit l’industrie minière. Pour le ministre Boulet, le concept de l’alternance travail-études est efficace pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

C’est une formule qui donne d’excellents résultats. La personne se trouve déjà à l’emploi pendant sa formation et elle bénéficie d’une expérience pratique, ce qui assure qu’elle pourra répondre exactement aux besoins des entreprises , précise-t-il.

Jean-François Pressé, directeur général du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois croit que le formule pourrait faciliter la conciliation travail- famille et le retour aux études. Photo : Radio-Canada

Le directeur du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois, Jean-François Pressé, espère que cette initiative pourra stimuler les inscriptions à ce programme, qui sont en baisse de vitesse depuis quatre ans.

On a vécu une baisse des deux tiers de notre population étudiante dans ces programmes alors que les besoins de l’industrie ont grandi , souligne-t-il.

Mario Rouiller, président de Forages Rouillier, accueille avec enthousiasme cet incitatif à la formation.