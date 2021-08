Nouvelle rupture de services à l’urgence des Escoumins

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord confirme que l’urgence du Centre multiservice de santé et de services sociaux des Escoumins sera fermée les soirs et les nuits du 16 au 22 août.

Ces fermetures seront effectives entre 20 h et 8 h le lendemain matin.

L'urgence devait déjà fermer ses portes jusqu'à mardi prochain. La réduction de service se prolonge donc jusqu'à dimanche, le 22 août.

Cette situation est attribuable à la pénurie de personnel infirmier , indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux par voie de communiqué.

En tout temps, il est possible de contacter le service Info-Santé au numéro 811, pour obtenir des conseils concernant la santé et le service 911 en cas d’urgence , ajoute le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Les services ambulanciers répondront aux urgences et dirigeront les usagers vers l’installation appropriée à leur situation.

Lors des fermetures de l’urgence, un médecin et une infirmière seront quand même sur place pour les urgences vitales .