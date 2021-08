4e Rue Est à Amos : un chantier aux enjeux de circulation

Les travaux de 4 millions de dollars, dont 1,6 million provient du Programme d’infrastructures municipales en eau, sont réalisés par Galarneau Entrepreneur Général.

Ils consistent au remplacement des conduites d’égout et d’aqueduc ainsi qu’à la réfection de la voirie entre la 11e Avenue Est et le carrefour giratoire de la route 111.

On a débuté vers l’Est, donc vers la 11e Avenue. C’est pour ça que les gens ont eu des petits détours déjà et c’est une circulation en alternance. C’est une artère qui est importante au niveau de la circulation. Les gens qui habitent le secteur d’Amos-Est vont avoir un petit peu des problèmes particuliers de circulation , explique Régis Fortin, directeur du Service immobilisations et environnement à la Ville d’Amos.

Régis Fortin, directeur du Service immobilisations et environnement à la Ville d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour les quelques commerçants situés sur cette artère où près, comme la Coop IGA, le devis prévoit qu’ils doivent demeurer accessibles pour la durée du chantier, qui devrait s’étendre jusqu’en octobre. On est présents. On a un surveillant de chantier à temps plein et on est en contact avec les commerçants et les résidents. On est en communication constante avec tous les intervenants du secteur , précise M. Fortin.

Le CPE Des Petits Élans rassuré

Katy Veillette, directrice générale adjointe du CPE Des Petits Élans, devant l'installation située sur la 4e Rue Est. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette communication, le CPE Des Petits Élans a pu l’apprécier, lui qui opère une installation à l’extrémité sud de la 4e Rue Est. Pour l’instant, on a vraiment une belle collaboration et une bonne communication, autant avec la Ville d’Amos, l’ingénieur en charge du projet et même avec l’entrepreneur, atteste la directrice générale adjointe Katy Veillette. On a déjà eu à subir une coupure d’eau, mais c’était bien organisé, bien planifié, les délais ont été respectés, on a été capables de s’organiser sans grandes embûches.

Le chantier devrait rejoindre l’installation dans environ un mois, ce qui posera un nouvel enjeu au niveau du stationnement pour les familles et le personnel. Mais on me rassure bien du fait que ça va être prévu, organisé, qu’il va y avoir un plan qui va être fait avec de la communication d’avance auprès des familles et du personnel. Donc, pour l’instant, ça ne m’inquiète pas , fait valoir Mme Veillette.

C'est l’enfer pour le Dépanneur du Viaduc

Michel Derome est propriétaire du Dépanneur du Viaduc. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le son de cloche est assez différent au niveau du Dépanneur du Viaduc. La réduction de l’affluence avec la fermeture de la 12e Avenue Est, la signalisation qui bloque son entrée par moments et les détours affectent directement son achalandage.

Le propriétaire Michel Derome craint même d’être poussé à la faillite s’il ne prend pas des mesures drastiques pour réduire ses coûts.

Pour Michel Derome, il aurait suffi de déplacer la ligne d'arrêt et la signalisation de quelques mètres pour ne pas nuire à l'accès de son commerce, à l'intersection de la 4e Rue Est et de la 12e Avenue Est. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

S’il met ses employés temporairement à pied, il craint de les perdre. Il déplore un manque d’écoute et de sensibilité de la Ville. Il qualifie les mesures de mitigation de minimalistes.

Pour moi, c’est l’enfer. Je suis vraiment enclavé. C’est pire que pendant la pandémie comme ralentissement de chiffre d’affaires. C’est pire. C’est tout dire. C’est moi qui investis des centaines de milliers de dollars ici. Je me sens délaissé. Il y a zéro écoute. Je ne sais pas quoi penser, on n’est même pas au pire de la construction , affirme-t-il.

À la Ville d’Amos, on précise que la 12e Avenue Est sera rouverte à la circulation dans deux semaines.